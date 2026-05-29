Bivši model i influenser Marino Milićević (32) iz ​​Mostara optužen je za pokušaj ubistva policajca nakon što je prošlog jula u policijskoj stanici u Splitu teško povredio policajca nožem.

Optužnicu protiv njega podiglo je Županijsko državno tužilaštvo u Splitu, koje je takođe zatražilo produženje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Napad nožem u policijskoj stanici

Prema navodima tužilaštva, Marino Milićević je doveden u policijsku stanicu 25. jula 2025. godine zbog ranijih krivičnih dela. Dok je bio u pritvorskoj ćeliji, zamolio je policajca da ga puste da ode u toalet.

Nakon što je šezdesetogodišnji policajac otključao ćeliju, osumnjičeni je utrčao u prostoriju u kojoj se čuvaju privremeno oduzeti predmeti uhapšenih lica, gde je uzeo sklopivi nož i njime napao policajca.

Pokušaj bekstva i intervencija policije

Nakon napada, pokušao je da pobegne, ali su ga u tome sprečili drugi policajci koji su upotrebili silu da ga savladaju i vrate u ćeliju.

Povređeni policajac je hitno prebačen u bolnicu, gde su mu dijagnostikovane teške telesne povrede, ali mu život nije bio u opasnosti.

Od modne scene do krivičnih prijava

Mediji u Hrvatskoj su ranije objavili da je Marino M. radio kao model i da se pojavljivao u brojnim muzičkim spotovima u Hrvatskoj i Srbiji, uključujući i spot za jednu od Severininih pesama koja je postala regionalni hit. Prema pisanju medija, njegova karijera je prekinuta zbog problema sa drogom.

Ovo nije jedina optužba protiv njega. Još u oktobru, Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu ga je optužilo za više krivičnih dela, uključujući protivpravno lišavanje slobode, krađu, iznudu i pretnje.

U tom slučaju optužena su još dvojica muškaraca starosti 40 i 52 godine. Tužilaštvo tvrdi da su 11. jula nezakonito pritvorili tri osobe sa kojima su bili u sukobu u iznajmljenom stanu.

Žrtve vezivali i pretili oružjem

Prema optužnici, žrtve su fizički napadnute, a zatim su im vezane ruke i noge kako bi im se ograničilo kretanje. Marino M. i jedan od optuženih su navodno pretili žrtvama oružjem kako bi ih primorali da ispune njihove zahteve.

Marina M. je takođe optužena da je pretila pištoljem osobi od koje je tražila veliku količinu novca. Pošto nije mogla da obezbedi novac, žrtva mu je, prema optužnici, predala svoja lična dokumenta i ključeve od motocikla.

Nakon toga, žrtve su puštene, dok je optuženi zadržao motocikl.

Tužilaštvo dodatno tereti dvojicu saoptuženih da su ponovo tokom jula nezakonito držali jednu od ranije pomenutih žrtava i da su uz pretnju pištoljem iznudili određenu sumu novca.

Jedan od optuženih se takođe tereti da je tokom maja ove godine iz prostorija jedne firme ukrao alat vredan oko 1.600 evra.