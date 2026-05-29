Nije nikome rekla ni reč. Spakovala je svoju odeću i nekoliko stvari, odvela našu ćerku i nestala iz kuće pre nego što sam se vratio s posla. I od tada, do danas, ne znam gde je naše dete, niti mi je ijedna institucija zaista pomogla da pronađem svoju Sofiju, priča Antonio K, dvadesetdevetogodišnjak iz hrvatskog mesta Svete Nedelje, koji od kraja decembra živi u strahu i neizvesnosti šta se dogodilo sa jednoipogodišnjom devojčicom.

Nacionalni registar nestalih lica objavio je fotografije Ive Marte Dujanić (23) i devojčice u ružičastoj jaknici, a policija je potvrdila da "preduzima sve zakonom propisane radnje i mere kako bi pronašla osobe koje su prijavljene kao nestale".

Na pitanje novinara da li ovaj nestanak tretiraju kao otmicu, policija zbog istrage nije htela da iznese više detalja.

Antonio priznaje da njihov odnos nije bio savršen. Upoznali su se dok je živeo u Švajcarskoj, Iva Marta ga je kontaktirala preko društvenih mreža i ubrzo su se uselili u njegov iznajmljeni stan. Posle samo nekoliko meseci, devojka je zatrudnela i odlučili su da zadrže dete, piše Jutarnji list.

Iva Marta Dujanić Foto: nestali.gov.hr

- Nedugo zatim, ona je prvi put nestala. Nisam znao gde je otišla, a u narednim mesecima mi je povremeno slala poruke govoreći da je abortirala, da je imala pobačaj, pa čak i da će prodati dete, seća se Antonio, koji je u to vreme bio uveren da nije zadržala dete.

Poziv iz porodilišta

Do Nove godine. Tačno 31. decembra 2024. godine, Iva Marta ga je pozvala iz splitske bolnice i rekla da se porodila. Par je tada odlučio da pokušaju ponovo, ali su stvari opet krenule po zlu.

- Kada smo se vratili u Švajcarsku, sve se raspalo. Odlučio sam da se vratim u Hrvatsku i odem kod oca i njegove žene u Pulu, kako bi nam pomogli oko deteta, ali ni tamo joj ništa nije odgovaralo, kaže mladić koji je želeo da pokrene sopstveni posao u Istri, ali je odustao od toga jer se nije mogao ni na šta koncentrisati.

Posle tri meseca, morali su negde da odu. Sledeće što mu je palo na pamet jeste da se sve troje presele kod njegove majke u Svetu Nedelju, u veliku kuću.

Nestala beba Sofija Foto: nestali.gov.hr

- I opet ista priča. Haos je trajao do decembra, kada je ona jednostavno nestala. Istog dana je prijavila i majku i mene policiji zbog nasilja, tvrdi Antonio, dodajući da je od tog dana počela drama sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad.

"Tražio sam da ih stave pod nadzor"

Socijalni radnici, kaže, nisu hteli ni da saslušaju njegovu stranu priče, iako državni tužilac nije podigao optužnicu protiv njega. On kaže da je njegova partnerka lagala policiju da ju je tukao čak i u periodu kada se vodila kao nestala nakon bekstva iz Švajcarske.

- I Zavod Samobor nije bio zainteresovan za sve ovo. Zabranili su mi da viđam Sofiju, jedino što su mi rekli je da je Iva Marta otišla u Pulu. Pitao sam ih da li im je to sumnjivo, pošto ona nije iz tog grada niti tamo ima porodicu, ali ništa im se nije činilo čudnim - ogorčen je.

Ali sledeća stvar ga je još više užasnula. On je novinarima Jutarnjeg pokazao papir koji je dobio od policije, na kojem piše da su službenici pokušali da devojci uruče poziv za sud, ali je nisu pronašli na toj adresi.

- Umesto nje, pronašli su vlasnicu nekretnine, koja im je rekla da Iva Marta nikada nije iznajmila taj stan. Dakle, zaposleni u Zavodu Samobor su me očigledno lagali da su proverili gde moje dete živi. Čim su čuli da je "tučem", odbacili su dosije, iako sam ih molio da je stave pod nadzor zbog njenog psihičkog stanja, ali uzalud - kaže Antonio, koji je prijavio Zavod, za koji tvrdi da je napravio ozbiljne greške.

Ćutala je o detetu od ranije

Međutim, proces je spor, a trebalo bi da bude hitan, ističe otac. Nema novih informacija o Sofiji. Kaže da mu Institut ništa ne govori, osim da je "proces u toku".

- Nije pomoglo ni to što sam kasnije saznao da ona već ima dete za koje mi nije rekla kada smo se upoznali. Taj dečko mi je podrška u svemu, a moj život je pakao. Budim se noću, sanjam dete, čekam da se pojavi. Ne znam čime sam ovo zaslužio - zaključuje Antonio K.