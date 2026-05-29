Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 2:18 časova u mestu Gornja Reka kod Jastrebarskog.

Prema informacijama iz Policijske stanice Jastrebarsko, do nesreće je došlo nakon što je lično vozilo iz za sada neutvrđenog razloga sletelo sa puta, a policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ove tragične saobraćajne nesreće.

U nesreći je život izgubio osamnaestogodišnji putnik iz karlovačkog kraja, učenik srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, piše JASKA onlajn.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Ne propustiteHrvatskaIVA NESTALA SA MALOM SOFIJOM, OTAC OTKRIO UŽASNU INFORMACIJU: "Tražim ih od decembra! Kada je policija došla na adresu, zatekli su jednu ženu, rekla im je..."
Iva Marta Dujanić i nestala beba Sofija
HrvatskaOBJAVA POZNATOG SVEŠTENIKA RAZBESNELA LJUDE: Otac Marko objavio šokantnu poruku, pa je odmah obrisao - "Uspavaću je, NEVERNA JE..."
katolički sveštenik fratar
HrvatskaPROFESORKA IZ HRVATSKE POSTALA HIT ZBOG OVOG SNIMKA: Pogledajte njen LUDI PLES sa maturantima, komentari podeljeni (VIDEO)
Hrvatska profesorka
HrvatskaŠIRE SE SNIMCI GOLIH I RASTROJENIH LJUDI PO ZAGREBU! Ponašaju se krajnje čudno, jedan skakao po automobilima, mnogi sumnjaju na veoma OPASNU pojavu! (VIDEO)
hr.jpg