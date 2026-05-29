U petak oko tri sata ujutru, na parkingu stambene zgrade u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici, izbio je veliki požar u kojem je oštećeno ukupno šest vozila. Glavne mete napada bila su dva luksuzna Lamborginija u vlasništvu firme poznatog građevinskog preduzetnika koji posluje širom zemlje.

Sumnja na podmetanje i svedočanstva

Sve sumnje ukazuju na namerno paljenje. Stanari navode da su svedoci primetili dvojicu muškaraca kako dolaze iz pravca groblja s kanisterima, polivaju automobil benzinom i beže nakon izbijanja plamena.

Zbog ovog incidenta među komšijama je zavladao strah, budući da je vlasnik vozila veoma uticajan čovek. Sam preduzetnik je u šoku i kratko je potvrdio hrvatskom listu Jutarnji da se nalazi u policiji, gde se utvrđuju sve okolnosti.

Brza reakcija vatrogasaca sprečila katastrofu

Iako su u požaru uništeni automobili, nadstrešnica parkinga i fasada zgrade, niko od stanara nije povređen zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca. Komandant vatrogasne jedinice Ivica Maceković istakao je koliko je situacija bila kritična:

- Dim od zapaljene plastike širio se na sve strane, a prozori na prvom spratu su već počeli da se tope. Da smo stigli samo pet minuta kasnije, vatra bi se sigurno proširila na stanove - poručio je Maceković.