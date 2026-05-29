Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) objavio je sezonsku prognozu za leto 2026. godine prema kojoj Hrvatsku očekuje još jedno natprosečno toplo leto, uz veliku verovatnost manjih količina padavina od višegodišnjeg proseka. Kako navode iz DHMZ-a, dostupni prognostički materijali, naročito prognoze Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), ukazuju na to da će leto koje obuhvaća jun, jul i avgust biti toplije od klimatološkog proseka za razdoblje od 1991. do 2020. godine.

"Leto 2026. biće još jedno u nizu natprosečnih, uz vrlo veliku verovatnost ostvarenja prognoze. To znači da se očekuje srednja sezonska temperatura u Hrvatskoj viša od klimatološkog proseka", ističu iz DHMZ-a, prenosi portal 24sata.hr.

Prema prognozama, sva tri letna meseca trebalo bi da budu toplija od proseka, a najveće pozitivno odstupanje očekuje se tokom jula, naročito na istoku zemlje te na delovima Jadrana, najpre na krajnjem jugu.

Kada je reč o padavinama, prognoza je manje pouzdana, ali trenutni pokazatelji upućuju na sušnije leto u većem delu Hrvatske. Ukupna sezonska količina padavina mogla bi biti manja od višegodišnjeg proseka, a posebno se ističe jul tokom kojeg je izgledan osetniji manjak kiše.

S druge strane, jun bi ponegde mogao da donese količine padavina oko proseka, a lokalno i iznad njega, naročito na Jadranu i u priobalju.

Meteorolozi takođe upozoravaju da će padavina tokom leta verovatno biti vrlo neujednačeno raspoređena. Dok bi pojedina područja mogla u kratkom vremenu da dobiju količinu kiše uporedivu s mesečnim prosekom, druga bi mogla ostati bez značajnijih padavina i po nekoliko sedmica.