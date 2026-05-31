Kako su objavili hrvatski mediji, kupače na zapadnoj obali Istre poslednjih dana dočekalo je neprijatno iznenađenje. More je prepuno kompas meduza, vrste poznate po dugim pipcima i žarnjacima (žarnim ćelijama) koji mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože.

Stručnjaci kao glavni razlog navode neuobičajeno visoku temperaturu mora.

Kako se navodi, očekuje se da će se njihov broj smanjiti u naredne dve sedmice.

Pored meduza pojavile su se i veće nakupine rebronoša, invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u Jadransko more i tu pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje.

Nisu opasni za ljude, ali mute vodu ekosistemu.

Prema želatinoznom, prozračnom telu veoma liče na meduze samo što je njihovo telo biradijalno simetrično i nema žarne ćelije.