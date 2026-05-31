Slušaj vest

Kako su objavili hrvatski mediji, kupače na zapadnoj obali Istre poslednjih dana dočekalo je neprijatno iznenađenje. More je prepuno kompas meduza, vrste poznate po dugim pipcima i žarnjacima (žarnim ćelijama) koji mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože.

Stručnjaci kao glavni razlog navode neuobičajeno visoku temperaturu mora.

Kako se navodi, očekuje se da će se njihov broj smanjiti u naredne dve sedmice.

Pored meduza pojavile su se i veće nakupine rebronoša, invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u Jadransko more i tu pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje.

Nisu opasni za ljude, ali mute vodu ekosistemu.

Prema želatinoznom, prozračnom telu veoma liče na meduze samo što je njihovo telo biradijalno simetrično i nema žarne ćelije.

Stručnjaci ističu da nema mesta panici, ali kad je u pitanju kompas meduza oprez je nužan.

Ne propustiteHrvatskaKRISTINU JE LUKA BRUTALNO UBIO, NJENO TELO NAŠAO PAS: Bila unakažena da nisu mogli da je prepoznaju, zbog strašnih detalja zločina celo selo zanemelo (foto)
susnjara.jpg
HrvatskaAKO STE OVDE PLANIRALI LETOVANJE, OBRATITE PAŽNJU NA UPOZORENJA METEOROLOGA: Jul bi mogao biti ekstremno vreo! Objavljena detaljna prognoza za Hrvatsku
3030733-shutterstock691981369-edit-1.jpg
HrvatskaPRVO UPLATILA 250 EVRA, PA 5.000, A ONDA DOBILA ČUDNU PORUKU: Strašna priča žena iz komšiluka, ovako je ostala bez GOMILE NOVCA
shutterstock-2161971199-copy.jpg
HrvatskaPOZNATOM PREDUZETNIKU IZGORELA DVA LAMBORGINIJA! Horor u gluvo doba noći, vatrogasci zatekli jeziv prizor, svi dokazi upućuju na JEDNO
profimedia0289448065.jpg