STRAŠNO NEVREME KOJE JURI KA SRBIJI STIGLO I U HRVATSKU! Temperatura u samo sat vremena PALA ZA 10 STEPENI! Potop i u Zagrebu, evo kuda se kreću nepogode
Prethodno najavljeno nevreme je danas u popodnevnim satima stiglo i do Hrvatske.
Prvo su na udaru bili Međimurje i Zagorje, gde je padao grad. Oko 17 sati kiša, grmljavina i vetar spustili su se na Zagreb.
Kako se vidi na DMZ-u, temperatura je u Zagorju i Međimurju pala za čak 10 stepeni u roku od sat vremena. Kako se navodi, u 16 sati bilo je oko 28 stepeni, a u 17 sati svega 18 stepeni.
Isto se dogodilo i u Zagrebu sat kasnije. Temperatura je pala sa 28 stepeni u 17 sati na 19 stepeni u 18 sati.
Kako javlja zagorje.com, najizraženije nevreme u Hrvatskom Zagorju bilo je na području od Miljane prema Humu na Sutli.
Međimurske novine pišu da je područje Međimurja zahvatilo grmljavinsko nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom, te da je grad zabeležen na više lokacija, dok se nevreme kreće preko delova županije uz povremeno pojačan vetar i intenzivne padavine.
Podsetimo, nevreme praćeno pljuskovima, grmljavinom i mogućom pojavom grada već je zahvatilo delove regiona, a meteorolozi upozoravaju da se sličan scenario očekuje i u Srbiji. Za zagrebačku regiju danas je izdato narandžasto upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika, a građanima je savetovano da budu na oprezu zbog mogućih jakih pljuskova, grmljavine i lokalne pojave grada.
Jak vetar i grmljavinske oluje već su napravile probleme u pojedinim delovima Slovenije, pri čemu je tokom subotnje večeri oboreno više stabala u istočnim delovima zemlje, saopštile su nadležne službe, prenosi RTV Slovenija.
Vatrogasci su imali ukupno 19 intervencija u regionima Celja, Ljubljane, Maribora i Slovenj Gradeca, gde su uklanjali oborena stabla sa puteva i električnih i telekomunikacionih vodova, navode lokalne službe.
Meteorolozi upozoravaju da opasnost od nevremena i dalje traje. Za severoistočni deo Slovenije na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je za veći deo unutrašnjosti zemlje izdato žuto upozorenje, saopštila je Slovenačka agencija za životnu sredinu (ARSO), prenosi RTV Slovenija.
Prema prognozama ARSO-a, najizraženiji grmljavinski procesi očekuju se upravo na severoistoku zemlje, gde bi olujni sistemi iz pravca Austrije mogli da donesu nove probleme tokom dana i večeri.
Upozorenje RHMZ na nepogode u ponedeljak
Ni u Srbiji se očekuje mnogo bolja situacija narednog dana. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) već je izdao upozorenje na grmljavinske nepogode u periodu od 1. do 4. juna.
Kako navodi RHMZ, Srbiju će sutra tokom dana zahvatiti naoblačenje koje će najpre stići na sever zemlje, a zatim se proširiti na zapadne i ostale krajeve. Očekuju se kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde i izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina za kratko vreme.
Radarske snimke nevremena na području Srbije za 1.6.2026. godine pogledajte u posebnoj vesti
U Beogradu će sutra biti toplo i nestabilno vreme. Nakon sunčanog jutra, pre podne uslediće postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne će biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 27.
Meteorolozi upozoravaju da će u pojedinim delovima Srbije pasti više od 20 milimetara kiše za kratko vreme, dok će za najugroženija područja biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, promenljivo oblačno i nestabilno vreme zadržaće se u većem delu Srbije, uz čestu pojavu pljuskova i grmljavina. Tek krajem sedmice očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremenskih prilika.
