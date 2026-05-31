Jak vetar i grmljavinske oluje već su napravile probleme u pojedinim delovima Slovenije, pri čemu je tokom subotnje večeri oboreno više stabala u istočnim delovima zemlje, saopštile su nadležne službe, prenosi RTV Slovenija.

Vatrogasci su imali ukupno 19 intervencija u regionima Celja, Ljubljane, Maribora i Slovenj Gradeca, gde su uklanjali oborena stabla sa puteva i električnih i telekomunikacionih vodova, navode lokalne službe.

Meteorolozi upozoravaju da opasnost od nevremena i dalje traje. Za severoistočni deo Slovenije na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je za veći deo unutrašnjosti zemlje izdato žuto upozorenje, saopštila je Slovenačka agencija za životnu sredinu (ARSO), prenosi RTV Slovenija.

Prema prognozama ARSO-a, najizraženiji grmljavinski procesi očekuju se upravo na severoistoku zemlje, gde bi olujni sistemi iz pravca Austrije mogli da donesu nove probleme tokom dana i večeri.