U blizini Vrsara i Poreča primećene su kompas meduze, prepoznatljive po tamnim prugama na klobuku i dugim pipcima koji sadrže žarne ćelije. Njihov dodir može izazvati bolne opekotine, crvenilo i otoke, upozoravaju stručnjaci.

Oni posebno naglašavaju da oprez treba da važi i za meduze koje more izbaci na obalu, jer i tada mogu ostati opasne po ljude. Istovremeno, sve češće pojave ovakvih "najezdi" povezuju se sa porastom temperature mora, promenama u ekosistemu i prirodnim ciklusima razmnožavanja meduza.

Da li je ovo samo kratkotrajna neprijatnost pred pravu sezonu kupanja, ili znak da će letovanje na Jadranu ubuduće sve češće izgledati ovako, sa oprezom pre ulaska u more, za emisiju "Redakcija", govorio je Kristijan Ovari, biolog Beogradskog Zoološkog vrta.

- Nijedna meduza nije prijatna za kontakt, to je osnovno. Sve one imaju žarne ćelije koje mogu da izazovu jak bol, svrab i opekotine. Nisu nužno smrtonosne, čak ni najopasnije vrste u Jadranu, ali neprijatnost i rizik od alergijske reakcije uvek postoje. Ako dođe do kontakta sa meduzom najvažnije je odmah izaći iz vode da ne bi došlo do panike. Mesto dodira treba isprati morskom vodom, nikako slatkom. Ne sme se trljati, niti češati, i ne treba skidati ostatke pipaka rukama. Ako treba, može se koristiti neki plastični predmet ili pinceta. Nakon toga je važno rashladiti mesto i po potrebi potražiti lekarsku pomoć - počeo je Ovari.

Kristijan Ovari, biolog Beogradskog Zoološkog vrta Foto: Kurir Televizija

Opasnost ne prestaje ni van vode

Kako je upozorio, rizik od kontakta sa meduzama postoji i nakon što dospeju na obalu, kao i da je u praksi teško razlikovati vrste u moru, zbog čega je izbegavanje bilo kakvog dodira najsigurnija opcija.

- Takođe, meduze koje su već na obali su isto opasne, i to je važna napomena. Čak i kada ih more izbaci na obalu, njihove žarne ćelije mogu ostati aktivne još neko vreme, pa i tada mogu izazvati povrede ako ih ljudi dodiruju. Iskreno, u praksi je teško prepoznati opasnije vrste u moru u pravo zbog kupača. Meduze generalno imaju žarne ćelije i svaka može biti neprijatna. Bitno je znati da i kontakt koji traje sekund može izazvati reakciju, pa je najbolja prevencija izbegavanje dodira uopšte - kaže on.

Ovari ističe da su ovakve pojave u porastu zbog promena u morskom ekosistemu i zagrevanja mora, ali naglašava da sezona kupanja nije ugrožena, uz napomenu da je oprez i pravilna reakcija u slučaju kontakta sasvim dovoljna za bezbedno boravljenje u vodi.

- Ovakve pojave su sve učestalije. Razlog je, između ostalog, zagrevanje mora i promene u ekosistemu. Pojavljuju se i nove invazivne vrste koje ranije nisu bile prisutne u Jadranu. To je trend koji će se verovatno nastaviti. Ali, sezona kupanja nije ugrožena. Ljudi moraju biti oprezniji i svesni da će se ovakve situacije povremeno dešavati. Uz osnovne mere opreza, sve to se može bezbedno kontrolisati. Ako dođe do kontakta, ne paničite, pravilno reagujte i po potrebi se javite lekaru. A dugoročno, moramo se navikavati na promene u morskom ekosistemu koje već postaju realnost - za Kurir televiziju, zaključio je Ovari.

ALARM NA JADRANU - KOMPAS MEDUZE PREPLAVILE OBALU ISTRE! Stručnjak otkrio šta nikako ne treba raditi kada dođete u kontakt sa njima: "Odmah izađite iz vode"

