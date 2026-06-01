MLADOG FUDBALERA UBIO PIJANI VOZAČ! Novi detalji stravične pogibije Matije Vranića: Obeznanio se od alkohola, pa divljao po putu i UBIO DRUGA (FOTO)
Saobraćajnu nesreću u Gornjoj Reci kod Jastrebarskog izazvao je njegov vršnjak koji je vozio automobil pod dejstvom alkohola i izgubio kontrolu nad vozilom.
U vozilu su se nalazile četiri mlade osobe koje su se vraćale sa maturske zabave, a preminuli mladić je bio učenik Gimnazije Jastrebarsko i fudbaler NK Karlovac 1919 i NK Duga Resa 1929.
Saobraćajnu nesreću izazvao pijani mladić
Podsećanja radi, nesreća se dogodila oko 2:15 časova, a automobilom je upravljao mladić (19) koji je imao 1,24 promila alkohola u organizmu.
Sa njim u vozilu su bile dve devetnaestogodišnje devojke i jedan devetnaestogodišnji mladić.
Prilikom ulaska u krivinu, mladić je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u betonski stub. Automobil je odbačen i udario u meki terenski nasip kanala za atmosferske vode, gde se zaustavio.
Njegov saputnik (19) je poginuo, jedna putnica je teško povređena, a vozač i drugi putnik su zadobili lakše povrede.
Policija je u saopštenju istakla da nijedan od troje putnika nije nosio sigurnosni pojas. Protiv vozača je podneta krivična prijava Okružnom državnom tužilaštvu u Velikoj Gorici.
(Kurir.rs/Net.hr)