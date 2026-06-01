Snažna eksplozija u fabrici vatrometa na Malti rano jutros potresla je veći deo ostrva, a udarni talas razbio je prozore na obližnjim zgradama.

Među onima koji su zahvaćeni haosom bile su dve Hrvatice, majka i ćerka, koje su na odmoru na ovom mediteranskom ostrvu, pošto je soba u kojoj su boravile uništena detonacijom.

Njihov smeštaj bio je u gradu Salina, koji je udaljen oko kilometar od fabrike u kojoj se dogodila eksplozija.

U trenutku eksplozije bile su u sobi.

- Bile smo u šoku, mislile smo da je rat, kao da nas bombarduju. Staklo je bilo svuda po nama, sve je letelo. Mama i ja smo se stisnule u krevetu, nismo znale da li smo bezbednije u hodniku, u sobi, ostavile smo sve i izašle - rekla je uznemirena Hrvatica.

Pansion u kome borave obezbedio im je drugi smeštaj, a sutra se vraćaju u Hrvatsku.

Posledice eksplozije u fabrici vatrometa na Malti

Eksplozija se dogodila oko 6.30 sati ujutru u fabrici "Ta' Lurdes", koja se nalazi na Trik tal-Kagdi, u oblasti Magtaba.

Malta tudej je objavio da se, prema prvim izveštajima, eksplozija dogodila unutar fabrike vatrometa.

Stanovnici okolnog područja su prijavili da su čuli eksploziju nekoliko kilometara daleko, dok su neki osetili udarni talas.

Navodi se da su dvojica muškaraca, starosti 67 i 47 godina, obojica iz Zaliva Svetog Pavla, prevezena u bolnicu sa lakšim povredama.

Oni su se nalazili su se na poljima u blizini fabrike u vreme eksplozije.