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Međutim, jedno mesto u samom srcu ostrva, skriveno ispod masiva planine Hum, predstavlja vrhunac paranoje Hladnog rata i inženjerskog genija.

Ovo je ARK Vela Glava - Atomska ratna komanda, objekat koji je u vojnim krugovima dostojanstveno nazvan "Mali Split". Hrvatski avanturistički duo, Alen Banković i Nino Kocijan, obišli su ovu lokaciju i objavili snimak na svom jutjub kanalu Terra Croatia.

Nakon nedelja "lutanja" po obalskim baterijama Stupišće, raketnim skladištima Parje i napuštenoj kasarni, istraživački plan je autore odveo do krajnje tačke.

- Gde se završava turistički Vis sa svojim razglednicama i plažama, počinje sivi, betonski lavirint, obavijen potpunim mrakom i 100% vlažnošću - opisuju autori.

Ulazak u Zonu apsolutne tajnosti

Sama topografija Vele Glave sugeriše njen strateški značaj. Dok su druge baze na ostrvu bile projektovane za blisku odbranu, artiljeriju i torpeda, Vela Glava je izgrađena 1970-ih sa jednom jedinom svrhom: da obezbedi opstanak vojnog rukovodstva i upravljanja celim sektorom Vojno-pomorskog okruga u slučaju nuklearnog rata.

Prvi koraci kroz masivna, zarđala čelična vrata protiv nuklearnih oružja odmah menjaju percepciju prostora. Suv vazduh napolju i letnja vrućina nestaju u sekundi, ustupajući mesto teškom, vlažnom vazduhu koji miriše na staru elektroniku, beton i decenije izolacije.

- Osećaj je klaustrofobičan, ali i fascinantan. Zvuk naših koraka ovde poprima čudan, jeziv odjek. Znate da hodate u prostoru koji je projektovan da izdrži direktan nuklearni udar srednjeg intenziteta - kažu Alen i Nino.

Radioaktivne čestice i hemijsko oružje

Kada su uključili snažne reflektore, snopovi svetlosti su presekli tamu i otkrili kilometre savršeno polukružnih betonskih hodnika koji su se granali duboko u utrobu brda, oko 60 metara ispod čvrste stene. Ono što Velu Glavu razlikuje od običnih tunela jeste njena neverovatna autonomija. Prodirući dublje u kompleks, istraživači su prošli pored prostorija koje su nekada činile srce ovog podzemnog grada. Sve ovde je bilo podređeno preživljavanju do 500 ljudi - oficira, tehničara i vojnika - koji su mogli da provedu i do godinu dana unutra bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom.

Foto: Youtube/Terra Croatia

Nino je usmerio pažnju na ostatke masivnih ventilacionih sistema koji su trebali da filtriraju radioaktivne čestice i hemijsko oružje. Malo dalje, naišli su na prostrane niše u kojima su ogromni dizel generatori nekada pravili struju, dok su hiljade litara vode za piće bile skrivene u bazenima.

Najjeziviji deo objekta je svakako njegovo medicinsko krilo. Unutar Vele Glave nalazila se potpuno opremljena podzemna bolnica, uključujući i kompletnu hiruršku operacionu salu. Danas, ogoljena do betona, soba je jeziva. U maju 1992. godine, kada se JNA povukla sa Visa, odneli su apsolutno sve - od sofisticirane komunikacione opreme do medicinskih instrumenata. Ostali su samo goli zidovi i duhovi prošlosti.

Od viških stena do Sadamovih bunkera

Dok su dokumentovali raspored zgrade, autori su naišli na istorijski detalj koji zvuči gotovo neverovatno. Arhitektonski potpis Vele Glave - njene specifične veze hodnicima, raspored komunikacionih centara i sistemi oklopnih vrata - godinama kasnije će služiti kao unosan izvozni proizvod.

- Jugoslovenske vojne kompanije i inženjeri, koji su brusili svoj zanat upravo na Visu i u kultnom bunkeru u Konjicu, kasnije su angažovani od strane režima Sadama Huseina - tvrde autori i nastavljaju:

- Upravo na osnovu ovih naših, ostrvskih i balkanskih projekata, izgrađeni su predsednički bunkeri u Bagdadu, koji su izdržali najmodernije američke bombe za prodor armiranog betona 1990-ih - objašnjavaju Alen i Nino, ukazujući na fascinantnu vezu između Jadranskog mora i bliskoistočnih sukoba.

Foto: Youtube/Terra Croatia

Uspon ka svetlosti i oproštaj od Visa

Boravak u podzemlju Vele Glave završen je na najdelotvorniji mogući način - usponom. Iz operativnog centra, hodnici vode do strmog, uskog betonskog stepeništa koje se, poput rudarskog okna, penje vertikalno kroz utrobu brda. Nakon stotina koraka provedenih u mraku i tišini, pred istraživačima se otvorila zaslepljujuća svetlost dana.

Izbivši na samu površinu, na napuštenim osmatračnicama i radarskim pozicijama koje se nalaze odmah ispod vrha Huma, dočekao ih je pogled na otvoreno more i plavi horizont Jadrana. Vela Glava je bila njihova poslednja stanica u seriji putopisa o ostrvu.

Sa ovim podzemnim gigantom, Alen i Nino završavaju svoju epsku odiseju. Prešli su, pretražili i dokumentovali ostrvo, ostavljajući za sobom njegove tunele da bi nastavili da tiho svedoče o vremenu kada je ovaj komadić raja bio jedno od najmilitarizovanijih mesta u Evropi.