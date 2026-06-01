Trojica državljana Severne Makedonije osumnjičena su za krivično delo oštećenja tuđe stvari, koje je počinjeno prošle nedelje na području Cavtata, saopštila je hrvatska policija.

Nakon prethodno primljenih dojava, službenici Policijske stanice granične policije Gruda utvrdili su da su na području Cavtata saobraćajni znak, putokazne table, kante za otpad i informativni panel bili izlepljeni različitim nalepnicama sa sadržajem na ćirilici, u toj meri da su izgubili svoju svrhu i namenu, prenosi N1.

Istog dana kada je policija primila prijavu pronađena su dvojica državljana Severne Makedonije, dok je treći osumnjičeni pronađen narednog dana, odnosno u subotu, 30. maja, na aerodromu.