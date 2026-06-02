U Puli je u toku opsežna i dramatična potraga za tri osobe koje su danas oko 11.15 sati automobilom pokušale da pregaze hrvatskog policajca, a potom izazvale sudar sa policijskim vozilom i pobegle u nepoznatom pravcu, saopštila je istarska policija.

Incident je počeo u Tršćanskoj ulici kada je automobil sa nemačkim registarskim oznakama krenuo direktno na policijskog službenika. Policajac je u poslednjem trenutku uspeo da se izmakne u stranu i izbegne siguran udarac.

Nedugo nakon toga, u pulskom naselju Šijana, isti automobil se zakucao u službeno civilno vozilo policije koje je imalo upaljenu rotaciju (svetlosne signale).

Beg nakon sudara: Blokiran ceo grad

Odmah nakon sudara, iz automobila su istrčale tri osobe koje su uspele da pobegnu policiji pre hapšenja.

"Na teren su odmah upućene sve raspoložive policijske patrole. Policija intenzivno traga za osobama koje su pobegle", navodi se u zvaničnom saopštenju istarske policije.

Sve raspoložive snage su trenutno na ulicama Pule i češljaju teren u potrazi za beguncima iz automobila sa nemačkim tablicama.

(Kurir.rs/Index)

