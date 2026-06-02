- Nisam kriv, a svoju odbranu ću izneti na kraju postupka i odgovoriću na sva pitanja - rekao je danas, tempom doslednim svom nadimku, Marko Gilić, zvani Brzi, 45-godišnjak iz Splita, čije je suđenje počelo pred većem sudije Dinka Mešina na Županijskom sudu u Splitu zbog teškog ubistva iz niskih pobuda, naime ljubomore, Lovre Vukušića (45), koji je zaklan, a zatim mu je telo zapaljeno.

Pored Brzija, koji je doveden iz zatvora u Šibeniku, sudi se i Igor Dokić (49) iz Solina za takozvano „obično ubistvo“, koji je, iako je u sudnici delovao pomalo zbunjeno, dao isti iskaz kao i Gilić u vezi sa navodima optužnice, koga je zastupao zamenik ŽDO-a, Željan Branica. Dokića su, pak, iz zatvora u Gospiću doveli pravosudni policajci u „pancirima“.

- Voleo bih da to ide brzo, što je brže moguće - rekao je Gilić sudiji Mešinu, koji je odgovorio da suđenje može ići brže nego što je mislio i pozvao ga da razmisli, u dogovoru sa službenim advokatom Tonijem Vukičevićem, koje svedoke želi da pozove u sudnicu, a koje ne. Brzi je tada rekao da, što se njega tiče, ne treba pozivati momke koji su pronašli Vukušićevo spaljeno telo.

Advokat Vukičević je takođe zatražio od suda da, s obzirom na to da se u činjeničnom delu optužnice pominje Gilićeva vanbračna supruga, koja je imala aferu sa pokojnim Vukušićem dok je Brzi bio u zatvoru, suđenje bude zatvoreno za javnost do kraja postupka kako bi se zaštitila Gilićeva maloletna deca i njegova supruga, a sud će o tome doneti odluku pre sledećeg ročišta.

Podsećanja radi, Brzogi se tereti da je 15. aprila 2025. godine, oko 23 časa, prvo pretio Vukušiću rečima: „Ubiću te, zaklaću te“ u stanu u Kupreškoj ulici, „zajedno i po prethodnom dogovoru“ sa Dokićem, sa namerom da ubije žrtvu. To je učinio znajući da njegova bivša supruga ima aferu sa Lovrom i da je, prema optužnici, „vođen jakom ljubomorom i željom za osvetom koju je više puta verbalizovao mesecima pre inkriminisanog događaja“.

Nakon što su uputili ovu pretnju, on i Dokić, navodi se u optužnici, „oštrim predmetom su naneli žrtvi povredu u vidu defekta na prednjem delu vrata sa potpunim presekom krikoidne hrskavice grkljana, zbog čega je preminuo“.

Zatim su, zajednički i po dogovoru, telo žrtve odneli do napuštene kuće na prevoju koji razdvaja naselja Rupotina Gornja i Blace iznad Solina, polili ga zapaljivom tečnošću i zapalili. Kako se može pročitati iz optužnice, nije pronađeno oružje kojim bi se eventualno mogli pronaći otisci prstiju ubice.

Šest dana nakon ubistva, 21. aprila oko 15:49 časova, grupa mladića pozvala je policiju i počelo je „raspetljavanje“. Kasnije su rekli da su se prethodne noći družili i da se „pokrenula“ tema sekte u Solinu koja se sastajala u oblasti Blace.

Želeli su da to provere, pa su se sa dva vozila odvezli do napuštene zgrade pored puta. Petorica su ušla unutra, dok su dvojica ostala u vozilima.

Jedan od njih je video telo na podu iza pregradnog zida i pozvao ostale, ali pošto je bio mrak nisu bili sigurni da li je u pitanju lutka ili osoba. Odlučili su da se vrate sledećeg dana i tada su, po svetlosti, videli da je u pitanju spaljeno ljudsko telo i pozvali su policiju.

22. aprila, Vukušićeva majka je prijavila policiji nestanak sina Lovre. U početku, naravno, s obzirom na stanje tela, nije se znalo o kome se radi, pa je urađena DNK analiza pronađenog tela i njegove majke i utvrđeno je da se genotipovi podudaraju. Obdukcijom, s obzirom na to da su delovi kože još uvek bili sačuvani, utvrđeno je da je smrt nastupila 14. ili 15. aprila.