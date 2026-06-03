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Nestabilno vreme koje je sa zapada stiglo do Slovenije vrlo brzo se proširilo i na Hrvatsku, gde su već zabeleženi pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar, naročito u severnim i priobalnim delovima zemlje. Meteorološki sistemi doneli su izraženu atmosfersku nestabilnost, uz lokalno jače pljuskove i kratkotrajne nepogode.

Prema prognozama, ova nestabilna vazdušna masa nastavlja brzo da se kreće prema jugoistoku, pa se u narednim satima očekuje njeno širenje preko teritorije Bosne i Hercegovine, gde bi moglo doći do novih pljuskova, grmljavinskih nepogoda i lokalno izraženijih padavina.

Meteorolozi upozoravaju da se radi o dinamičnom sistemu koji se brzo premesta, pa se u pojedinim oblastima mogu očekivati kratkotrajne, ali intenzivne vremenske nepogode praćene pojačanim vetrom i većom količinom kiše u kratkom vremenskom intervalu.

Dok se u Hrvatskoj i dalje izdaju upozorenja zbog grmljavine i jakog vetra, sa žutim i narandžastim meteoalarmima na snazi u pojedinim regijama, nestabilna vremenska situacija nastavlja da se širi ka istoku. Prema prognozama, u Srbiji se danas posle podne, uveče i tokom noći očekuju kiša, pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak vetar, uz lokalno izraženije nepogode i veće količine padavina za kratko vreme, zbog čega je RHMZ izdao upozorenje za veći deo zemlje.