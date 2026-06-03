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Područje Križevaca zavijeno je u crno nakon nezapamćene tragedije u kojoj je u utorak, 3. juna, život izgubio 48-godišnji veterinarski tehničar i stručnjak za konje.

Nesreća se dogodila tokom rutinskog rada u štali, u trenutku kada je nesrećni muškarac obrađivao kopita kobile. Životinja ga je iznenada i silovito udarila zadnjom nogom direktno u grudi.

Uprkos munjevitoj reakciji ekipe hitne pomoći koja je ubrzo stigla na imanje, povrede su bile preteške. Lekari su dali sve od sebe, ali spasa mu nije bilo.

- Medicinska ekipa je muškarcu pružila pomoć na licu mesta, ali zbog težine povreda nesrećni čovek je preminuo - saopštila je lokalna policija.

Policijski službenici su obavili uviđaj kako bi rasvetlili sve okolnosti ovog tragičnog događaja, a telo nastradalog prevezeno je na Odeljenje patologije Opšte bolnice u Bjelovaru radi obdukcije.

"Sada jaše nebeskim prostranstvima, slobodan kao vetar"

Vest o iznenadnoj smrti Đanluke duboko je potresla konjičku zajednicu i sve koji su ga poznavali. Društvene mreže preplavljene su emotivnim porukama prijatelja i kolega koji se opraštaju od čoveka koji je život posvetio životinjama.

Posebno dirljivu i bolnu poruku objavilo je „Hrvatsko udruženje pejnt horsa“, opraštajući se od svog istaknutog člana:

"Dragi Đanluka, vest o tvom odlasku stigla je iznenada i ostavila nas u nemoj tuzi. Otišao si prerano, ostavljajući za sobom prazninu koju će biti teško popuniti. Bio si poseban čovek – pre svega ponosan otac svojih ćerki, a potom neko ko je istinski živeo ono što voli. Tvoja posvećenost, znanje i neizmerna ljubav činili su te vrhunskim konjanikom i još boljim potkovačem.

Pre samo nekoliko meseci delio si sa nama svoje snove, ciljeve i planove koje si gradio sa toliko strasti. Nažalost, sudbina ti nije pružila priliku da ih ostvariš, ali tvoja energija, entuzijazam i vizija nastaviće da žive kroz sve nas koji smo te poznavali. Hvala ti za sav trud koji si utkao u same početke vestern jahanja u Hrvatskoj, za nesebično prijateljstvo, svaku reč podrške i osmeh koji si nam darovao.

Kada nas neko drag zauvek napusti, uvek se iznova pitamo – zašto? Odgovor nikada ne pronađemo, ali ostaju sećanja, duboka zahvalnost i ponos što smo delili životni put sa tobom. Sada jaši nebeskim prostranstvima, slobodan kao vetar. Čuvaj svoje prelepe ćerke i sve one koji te nose u srcu. Verujemo da ćemo se jednog dana ponovo sresti. Počivaj u miru."