OD KOMANDANTA HVO DO NARKO-DILERA: Zdravka Šagolja sud BiH osudio na šest godina zatvora
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Zdravka Šagolja, bivšeg komandanta Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), na šest godina zatvora zbog trgovine oružjem, vojnom opremom i narkoticima.
Pored zatvorske kazne, Šagolju se trajno oduzima imovina i obavezan je da u budžet BiH uplati 44.000 KM i 6.000 evra.
Hapšenje i policijske operacije
Šagolj je označen kao vođa kriminalne grupe, a njegov pad rezultat je dve velike akcije:
Akcija „Paravan“ (april 2024): Agencija SIPA ga je uhapsila na području Mostara, Međugorja i Konjica. Tom prilikom zaplenjeno je jedan kilogram kokaina, automatske puške, pištolj, ručne bombe, protivpešadijska mina, kao i oko 50.000 KM i 6.000 evra u gotovini.
Operacija „General“ (kraj 2024): Međunarodna akcija u koordinaciji EUROPOL-a. Šagoljeva mreža za krijumčarenje kokaina razbijena je zahvaljujući dešifrovanju komunikacije putem Skaj (Sky) aplikacije.
Ratna prošlost i veze s podzemljem
Tokom rata u BiH, Šagolj je bio komandant brigade HVO-a "Herceg Stjepan" na području Konjica i Jablanice, gde je imao čin majora (iako su ga mediji često nazivali generalom).
Nakon rata ulazi u kriminalne vode, a regionalni mediji povezuju ga sa uticajnim figurama regionalnog podzemlja - ubijenim zagrebačkim kockarskim bosom Zlatkom Bagarićem i Sretenom Jocićem, poznatijim kao Joca Amsterdam.
(Kurir.rs/Klix)