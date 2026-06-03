Slušaj vest

Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Zdravka Šagolja, bivšeg komandanta Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), na šest godina zatvora zbog trgovine oružjem, vojnom opremom i narkoticima.

Pored zatvorske kazne, Šagolju se trajno oduzima imovina i obavezan je da u budžet BiH uplati 44.000 KM i 6.000 evra.

Hapšenje i policijske operacije

Šagolj je označen kao vođa kriminalne grupe, a njegov pad rezultat je dve velike akcije:

Akcija „Paravan“ (april 2024): Agencija SIPA ga je uhapsila na području Mostara, Međugorja i Konjica. Tom prilikom zaplenjeno je jedan kilogram kokaina, automatske puške, pištolj, ručne bombe, protivpešadijska mina, kao i oko 50.000 KM i 6.000 evra u gotovini.

Operacija „General“ (kraj 2024): Međunarodna akcija u koordinaciji EUROPOL-a. Šagoljeva mreža za krijumčarenje kokaina razbijena je zahvaljujući dešifrovanju komunikacije putem Skaj (Sky) aplikacije.

Ratna prošlost i veze s podzemljem

Tokom rata u BiH, Šagolj je bio komandant brigade HVO-a "Herceg Stjepan" na području Konjica i Jablanice, gde je imao čin majora (iako su ga mediji često nazivali generalom).