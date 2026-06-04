Slušaj vest

Kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, uz koji je plutalo telo i jedna teško povređena osoba.

Kako je saopšteno, pulska policija je jutros primila dojavu o tragičnom događaju u moru. Prema inicijalnim informacijama, oko 7.20 sati uočen je potopljeni gliser, a u njegovoj neposrednoj blizini plutalo je telo zasad nepoznate osobe.

Na samom lukobranu pronađena je još jedna osoba koja je zadobila teške povrede. Osoba je hitno prebačena u Opštu bolnicu Pula, gde joj se pruža lekarska pomoć.

Na mesto događaja odmah su izašli policijski službenici i druge nadležne službe koje sprovode uviđaj, prikupljaju informacije kako bi utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Uoči ovog događaja, šire područje severnog Jadrana pogodilo je snažno nevreme praćeno obilnim padavinama i jakim vetrom, koje je u pojedinim delovima izazvalo otežane uslove na moru i kopnu, međutim uzrok nesreće za sada nije zvanično potvrđen.

Kurir.rs/Večernji list

Ne propustiteSrbijaSMRKLO SE ZA TREN, A ONDA JE KRENUO POTOP! Nevreme napravilo haos u ovom gradu u Srbiji, automobili PLIVAJU ulicama! (VIDEO)
Screenshot 2026-06-03 175219.jpg
Društvo“Ako vidite munju, a grom se čuje za 3 sekunde…" Fizičar otkrio šta da radite kad grmi: Ovo je najopasnije mesto
Grmljavina iznad grada
DruštvoKIŠA SE SRUČILA NA BEOGRAD: Nevreme stiglo do prestonice, evo kuda će se kretati! Meteorolozi upozoravaju na grad i jake udare vetra (FOTO)
6578.jpg
PlanetaKATASTROFALNO NEVREME ČUPA DRVEĆE: Ulice prestonice poplavljene, izlila se kanalizacija, na nebu pojava nalik tornadu (FOTO/VIDEO)
shutterstock_1113457676.jpg