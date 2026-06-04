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Kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, uz koji je plutalo telo i jedna teško povređena osoba.

Kako je saopšteno, pulska policija je jutros primila dojavu o tragičnom događaju u moru. Prema inicijalnim informacijama, oko 7.20 sati uočen je potopljeni gliser, a u njegovoj neposrednoj blizini plutalo je telo zasad nepoznate osobe.

Na samom lukobranu pronađena je još jedna osoba koja je zadobila teške povrede. Osoba je hitno prebačena u Opštu bolnicu Pula, gde joj se pruža lekarska pomoć.

Na mesto događaja odmah su izašli policijski službenici i druge nadležne službe koje sprovode uviđaj, prikupljaju informacije kako bi utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Uoči ovog događaja, šire područje severnog Jadrana pogodilo je snažno nevreme praćeno obilnim padavinama i jakim vetrom, koje je u pojedinim delovima izazvalo otežane uslove na moru i kopnu, međutim uzrok nesreće za sada nije zvanično potvrđen.