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Naime, za sada nepoznata osoba je vezala štene za grob u blizini Velike Gorice.

Sklonište za životinje u Velikoj Gorici prijavilo je potresan slučaj. Kada su otišli ​​na groblje u Ščitarevu, pronašli su bespomoćno štene vezano za nadgrobni spomenik teškim lancem, na temperaturi koja je prelazila 30 stepeni.

- Ona je devojčica, štene od 5 meseci, i već ima rane i ožiljke na vratu od istog teškog lanca. Puna krpelja, izbezumljena i uplašena od svega što joj se dogodilo, nije znala da li da nas ujede ili da se mazi - napisali su na svojoj Fejsbuk stranici, dodajući da štene "ne može da jede dovoljno jer je toliko gladno".

Brankica traži dom

Organizacija je saopštila da su pregledali štene kod veterinara i da sada traže dom za nju.

- Obavili smo pregled kod veterinara, mikročipovana je i vakcinisana, rešili smo se krpelja, a sada moramo da pokušamo da se izborimo sa posledicama traume koju je doživela. Ovo je Brankica i molimo za najnežnije ruke za nju - objavili su.