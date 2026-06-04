Slušaj vest

Mladić (21) koji je priveden zbog sumnje da je zlostavljao i izgladnjivao svoja dva psa na području Bala je zaposlenik Javne vatrogasne jedinice Rovinj, prema objavi komandanta JVP Rovinj, Evilijana Gašpića, na Fejsbuku.

Istarska policija je ranije izvestila da je završila krivičnu istragu i jutros je predala mladića u pritvorsku jedinicu uz krivičnu prijavu.

Komandant: Ovaj slučaj nas je duboko potresao

Komandant JVP Rovinj osudio je nasilje nad životinjama i rekao da je zaposlenik, nakon što je zvanično saznao za slučaj, udaljen iz službe i više ne obavlja dužnosti u JVP niti aktivnosti vezane za DVD Bale.

"Pre svega, želim jasno i nedvosmisleno da osudim svaki oblik nasilja nad životinjama i svim živim bićima. Ovaj slučaj nas je duboko potresao i kao ljude i kao profesionalce koji svakodnevno rade u službi zaštite i spasavanja.

Odmah nakon zvaničnog saznanja o ovom nemilom događaju, zaposleni je otpušten iz službe Javne vatrogasne jedinice Rovinj i ne obavlja nikakve poslove u okviru JVP-a, niti obavlja bilo kakve aktivnosti vezane za Dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu Bale", napisao je.

Dodao je da se moraju poštovati zakonske procedure i da se otkaz ne može davati isključivo na osnovu medijskih članaka ili objava na društvenim mrežama.

Objave koje komandant pominje u statusu su fotografije i snimci izgladnelih pasa koji su se proširili Fejsbukom, kao i fotografije za koje se tvrdi da prikazuju pritvorenog vatrogasca i njegovu suprugu.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

"Takođe osuđujemo javni linč kojem su izloženi članovi porodice"

"Kao što najoštrije osuđujemo nasilje nad životinjama, tako osuđujemo i javni linč kojem su izloženi članovi porodice, uključujući i jednogodišnje dete koje ni na koji način nije povezano sa ovim slučajem", navodi se u objavi na stranici Vatrogasci JVP Rovinj-Rovinjo.

Komandant je rekao da JVP Rovinj ne štiti nikoga ko je prekršio zakon i da uniforma nikoga ne štiti od odgovornosti.

Zahvalio se rovinjskoj policiji na profesionalizmu i naglasio da vatrogasci svakodnevno spasavaju ljude i životinje, zbog čega smatra nepravednim generalizovati rad cele jedinice zbog postupaka pojedinca dok je istraga još u toku.

"Verujem da će nadležne institucije profesionalno i u skladu sa zakonom obaviti svoj posao, a mi ćemo nastaviti da radimo ono što radimo svaki dan - služimo i pomažemo građanima i štitimo živote, bez obzira da li su to ljudi ili životinje", navodi se u objavi.

Godina mučenja i zanemarivanja

Policija sumnjiči dvadesetjednogodišnjaka da je u oblasti Bale surovo zanemario i usmrtio dva nemačka ovčara.

Prvog psa je godinu dana držao vezanog u improvizovanom boksu bez hrane, vode i zaštite od sunca.

Nakon što je pas povredio nogu, vlasnik mu nije pružio pomoć, a skinuo je i kvaku sa boksa kako bi sprečio druge da intervenišu.

Nesrećna životinja je na kraju uginula kada se, u pokušaju bekstva, zaplela u ogradu i ostala da visi.