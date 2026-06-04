Srušio se mali avion kod Medulina
Hrvatska
SRUŠIO SE AVION U HRVATSKOJ! Hitne službe na licu mesta, ima MRTVIH
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Istarska policija je u 11:25 časova primila prijavu o padu malog aviona na području Medulina.
U padu aviona je poginulo nekoliko ljudi, potvrdila je istarska policija, a nezvanično se saznaje da su četiri osobe poginule, dok se za dvema još uvek traga.
„Trenutno su sve službe na terenu, od službe hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije, preduzimajući mere i radnje iz svoje nadležnosti“, rekao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrđujući da je u nesreći poginulo nekoliko ljudi.
(Kurir.rs/indeks/Foto:Ilustracija)
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