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Istarska policija je u 11:25 časova primila prijavu o padu malog aviona na području Medulina.

U padu aviona je poginulo nekoliko ljudi, potvrdila je istarska policija, a nezvanično se saznaje da su četiri osobe poginule, dok se za dvema još uvek traga.

„Trenutno su sve službe na terenu, od službe hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije, preduzimajući mere i radnje iz svoje nadležnosti“, rekao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrđujući da je u nesreći poginulo nekoliko ljudi.

(Kurir.rs/indeks/Foto:Ilustracija)

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