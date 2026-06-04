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Pojavile su se prve fotografije i snimci aviona koji se srušio u Hrvatskoj.

U padu malog aviona na području Campanoža, nenaseljenom delu na administrativnoj granici između Grada Pule i Opštine Medulin, poginule su četiri osobe.

Iako su se prvobitno pojavile nezvanične informacije da se traga za još dvoje putnika, istarska policija je zvanično demantovala te navode i potvrdila da su se u letelici nalazile ukupno četiri osobe.

Prema najnovijim saznanjima, avion je poleteo iz Nemačke, a ovaj let u Hrvatskoj prethodno nije bio najavljen.

Pilot napravio spiralu i zabio se u zemlju

Okolnosti koje su dovele do ove tragedije još uvek nisu potpuno jasne. Avion je trebalo da sleti na sportski aerodrom u Medulinu, a prema rečima pilota Nijaza Delića, koji koristi ovaj aerodrom, letelicom je upravljao iskusan kolega.

"Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot je iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo", izjavio je Delić, dodajući da se avion prilikom udara o tlo prepolovio.

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mesto pada aviona u Hrvatskoj Foto: Facebook/istarski.hr

Sve hitne službe na terenu

Odmah nakon dojave o padu, na mesto nesreće upućene su sve dežurne ekipe. Tatjana Čemerikić, direktorka Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, potvrdila je da su na teren hitno izašla tri zemaljska tima hitne pomoći, a u operaciju je uključena i helikopterska hitna medicinska služba.

Portparol istarske policije Alen Pačić izjavio je da policijski službenici i vatrogasci intenzivno preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti na mestu nesreće. Istraga koja je u toku trebalo bi da utvrdi tačan uzrok ove teške avionske nesreće.

(Kurir.rs/Indeks)

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