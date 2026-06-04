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Današnji dan u Hrvatskoj obeležilo je više incidenatai nezgoda sa avionima, a jedna od njih dogodila se i u Splitu.

Naime, danas popodne došlo je do incidenta na letu iz Londona za Split. Putnici u splitskoj vazdušnoj luci dobili su obaveštenje da je njihov let kompanije Jet2 odložen zbog incidenta u avionu, piše Net.hr.

- Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odložen zbog incidenta sa putnicima u vašem avionu. Očekuje se da će vaš let sada poleteti u 18.45. Prijava za let biće zatvorena 40 minuta pre prvobitno planiranog vremena polaska - navodi se u obaveštenju putnicima koji su iz Londona za Split trebalo da polete u 17.10 časova.

Kako Net.hr saznaje iz Vazdušne luke Split, incident se dogodio kada je jedan putnik pravio probleme tokom leta iz Londona ka Splitu. Zbog toga se avion vratio u London, iskrcao problematičnog putnika, nakon čega je ponovo poleteo za Split.

Kurir.rs/Net.hr

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