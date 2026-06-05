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Tužilaštvo ga tereti za dva krivična dela pretnje i predlaže da sud izrekne jedinstvenu kaznu zatvora od osam meseci, uslovno na trogodišnji probni rok.

Pretio im oružjem

Prema optužnici, incident se dogodio 8. septembra prošle godine u Crikvenici.

Tužilaštvo tvrdi da je optuženi prišao muškarcu koji je bio u bašti kuće svog komšije i počeo da ga vređa, nazivajući ga "četnikom" i "lopovom". Kada je njegova supruga stigla na lice mesta, on im je navodno rekao: "Rešiću vas ja, imam pištolj, maknuću vas, imam oružje.“

Prema optužnici, ove reči su kod para izazvale strah za sopstveni život.

Sveštenik sve poriče

Optuženi je tokom istrage negirao optužbe.

U svojoj izjavi je rekao da je došao u Crikvenicu iz Nemačke na odmor i da je tog dana imao verbalni sukob sa komšijom, ali tvrdi da nikome nije pretio.

Prema njegovoj odbrani, upravo ga je komšija uvredio i nazvao "lopovom", dok je nakon svađe ostao da čeka dolazak policije.

Supružnici opisuju dugogodišnje sukobe

Par koji je podneo krivičnu prijavu rekao je istražiteljima da sukobi sa njihovim komšijom traju godinama.

Tvrdili su da ih je on više puta vređao, nazivao pogrdnim imenima, pljuvao i provocirao zbog poznanstva sa komšijom pravoslavne veroispovesti.

Žena je istražiteljima rekla da je nakon navodnih pretnji odmah pozvala policiju jer se plašila za svoju bezbednost.

Zahtev za produženje mera predostrožnosti

Državno tužilaštvo smatra da postoji rizik od ponavljanja krivičnog dela i predlaže produženje mera predostrožnosti.

Sudu je predloženo da se optuženom i dalje zabranjuje približavanje supružnicima na udaljenost manju od 100 metara i svaki oblik direktnog ili indirektnog kontakta sa njima do završetka postupka.

O optužnici će odlučivati Opštinski sud u Rijeci.