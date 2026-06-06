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Zbog sumnje da je ubijala i mučila životinje, sisačka policija je podnela krivičnu prijavu i predala pritvorskim vlastima osumnjičenu 45-godišnju ženu iz opštine Dvor.

Na teret joj se stavlja da je u mestu Vanići, u opštini Dvor, teško zanemarivala pse i izlagala ih nepotrebnim patnjama. Psi su bili povereni udruženju za zaštitu životinja kojim ona rukovodi.

- Nije im obezbedila veterinarsku negu i odgovarajući prostor za držanje životinja, što je dovelo do njihovog teškog zdravstvenog stanja i neuhranjenosti, kao i do uginuća većeg broja pasa - saopštila je policija.

Na mesto događaja izašli su i službenici veterinarske inspekcije, koji su sproveli nadzor i protiv 45-godišnjakinje će podneti optužni predlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

(Kurir.rs/Index.hr)

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