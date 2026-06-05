OTKRIVENO KO JE POGINUO U PADU AVIONA U HRVATSKOJ! Čuveni biznismen bio u letelici, poznat je kao "KRALJ PRATERA" - Jeziva smrt, letelica se samo ZABILA U TLO
Među poginulima je i austrijski biznismen Valter Pondorfer, jedan od najpoznatijih pionira zabavnih parkova u Austriji.
Kako prenosi austrijski list Kronen Zeitung, 65-godišnji Pondorfer bio je osnivač kompanije "Funtime", specijalizovane za izradu adrenalinskih atrakcija i velikih tornjeva za slobodan pad za brojne lunaparkove širom sveta.
Njegova kompanija razvijala je atrakcije koje se danas nalaze u SAD, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, a upravo je "Funtime" izradio i poznati "Freefall Tower" u bečkom Prateru visok više od 100 metara.
Avion "Beech G36 Bonanza" poleteo je iz Austrije prema Hrvatskoj, a srušio se neposredno pre sletanja kod sportskog aerodroma u Medulinu.
U nesreći su poginule četiri osobe, svi austrijski državljani starosti 40, 48, 58 i 65 godina. Prema informacijama istražitelja, dve osobe u avionu imale su pilotsku dozvolu.
Posebnu pažnju istražitelja privlače poslednji trenuci leta. Svedoci tvrde da je avion leteo normalno na visini od oko 300 metara, nakon čega je iznenada ušao u spiralu bez vidljivog gubitka brzine.
Nakon otprilike jednog i po okreta avion je pod velikim uglom udario u zemlju. Očevici navode da pre udara nisu videli požar ni eksploziju.
(Kurir.rs/Večernji list)