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Među poginulima je i austrijski biznismen Valter Pondorfer, jedan od najpoznatijih pionira zabavnih parkova u Austriji.

Kako prenosi austrijski list Kronen Zeitung, 65-godišnji Pondorfer bio je osnivač kompanije "Funtime", specijalizovane za izradu adrenalinskih atrakcija i velikih tornjeva za slobodan pad za brojne lunaparkove širom sveta.

Njegova kompanija razvijala je atrakcije koje se danas nalaze u SAD, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, a upravo je "Funtime" izradio i poznati "Freefall Tower" u bečkom Prateru visok više od 100 metara.

Avion "Beech G36 Bonanza" poleteo je iz Austrije prema Hrvatskoj, a srušio se neposredno pre sletanja kod sportskog aerodroma u Medulinu.

U nesreći su poginule četiri osobe, svi austrijski državljani starosti 40, 48, 58 i 65 godina. Prema informacijama istražitelja, dve osobe u avionu imale su pilotsku dozvolu.

Posebnu pažnju istražitelja privlače poslednji trenuci leta. Svedoci tvrde da je avion leteo normalno na visini od oko 300 metara, nakon čega je iznenada ušao u spiralu bez vidljivog gubitka brzine.

Nakon otprilike jednog i po okreta avion je pod velikim uglom udario u zemlju. Očevici navode da pre udara nisu videli požar ni eksploziju.