Zemljotres u Hrvatskoj kod Gline
Hrvatska
"KAO DA JE GRANATA PALA" Zemljotres pogodio Hrvatsku, epicentar nedaleko od Gline, svedoci opisali trenutak kad se sve zatreslo
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Jutros, 6. juna 2026. godine, u 7:01 časova, Seizmološka služba je zabeležila slab zemljotres u Hrvatskoj sa epicentrom 19 km jugoistočno od Gline.
Magnituda zemljotresa bila je 2,8 stepeni Rihterove skale, a intenzitet u epicentru IIIi - IV stepena na EMS skali.
Na veb stranici Evro-mediteranskog seizmološkog centra, svedoci zemljotresa opisali su šta su osetili:
- Petrinja, udar, lagano tresenje i zvuk
- Kao da grmi u daljini
- Sisak - tutnjava iz dubi
- Tutnjava i blago tresenje
- Kao da je granata pala nedaleko od kuće, samo ne tako glasno, ali je zatresla kuću.
(Kurir.rs/Jutarnji)
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