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Jutros, 6. juna 2026. godine, u 7:01 časova, Seizmološka služba je zabeležila slab zemljotres u Hrvatskoj sa epicentrom 19 km jugoistočno od Gline.

Magnituda zemljotresa bila je 2,8 stepeni Rihterove skale, a intenzitet u epicentru IIIi - IV stepena na EMS skali.

Na veb stranici Evro-mediteranskog seizmološkog centra, svedoci zemljotresa opisali su šta su osetili:

- Petrinja, udar, lagano tresenje i zvuk

- Kao da grmi u daljini

- Sisak - tutnjava iz dubi

- Tutnjava i blago tresenje

- Kao da je granata pala nedaleko od kuće, samo ne tako glasno, ali je zatresla kuću.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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