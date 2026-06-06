AGRESIVAN KRPELJ SE ŠIRI JADRANOM, PRENOSI OPASNU BOLEST: Zaraženo i trogodišnje dete! Prvo krene temperatura, pa glavobolje, a posledice mogu trajati GODINAMA
Kako piše Blick, pojavio se smeđi pseći krpelj.
Ova vrsta se brzo razmnožava u visokoj travi i gustom žbunju blizu plaža, a posebno je opasno što insekt ne ugrožava samo domaće životinje, već prenosi opasnu mediteransku pegavu groznicu na ljude.
Ta infekcija izaziva visoku temperaturu, ekstremne glavobolje i bolove u telu.
Samo u koprivničkom kraju ove godine je već registrovano nekoliko teških slučajeva lajmske bolesti - uključujući i jedan kod trogodišnjeg deteta.
Situacija je posebno teška za lokalne šumare.
Šumar Stjepan Kuzmić upozorio je da se njegove kolege teško oporavljaju.
- Tako malo stvorenje, a tako zlobno - rekao je on za HRT.
Opasnost nije zanemarljiva - zaraženi se suočavaju sa trajnim oštećenjem nerava ili meningitisom opasnim po život. Iako su skoro svi lokalni šumski radnici vakcinisani protiv ovog virusa krpeljnog encefalitisa, mnogi turisti stižu potpuno nezaštićeni.
Kako da se zaštitite:
- Izbegavajte hodanje kroz visoku travu ili gusto žbunje na izletima.
- Nosite zatvorene cipele i dugu, svetlu odeću (krpelje je lakše uočiti na njoj).
- Obilno koristite sredstvo protiv insekata pre svakog izleta u prirodu.
- Nakon izleta, odmah temeljno proverite svoje telo i kućne ljubimce da li imaju krpelja
(Kurir.rs/Blick.ch)