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Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15:30 časova dogodila u mestu Murvica kod Zadra, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.

U nesreći su učestvovali automobil i motocikl, a prema nezvaničnim informacijama, obe poginule osobe najverovatnije su se nalazile na motociklu.

Svedočanstva sa terena i fotografije očevidaca pokazuju da je udarac bio izuzetno silovit, zbog čega se motocikl doslovno raspao na više delova.

Uviđaj u toku, saobraćaj se odvija otežano

Na mesto ove velike tragedije odmah su upućene sve hitne službe, a hrvatski policajci trenutno vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok sudara.

Zbog sprovođenja uviđaja saobraćaj se na ovoj deonici puta odvija otežano, a regulišu ga saobraćajni policajci na terenu.