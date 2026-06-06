TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Dvoje mrtvih u stravičnom sudaru
Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15:30 časova dogodila u mestu Murvica kod Zadra, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.
U nesreći su učestvovali automobil i motocikl, a prema nezvaničnim informacijama, obe poginule osobe najverovatnije su se nalazile na motociklu.
Svedočanstva sa terena i fotografije očevidaca pokazuju da je udarac bio izuzetno silovit, zbog čega se motocikl doslovno raspao na više delova.
Uviđaj u toku, saobraćaj se odvija otežano
Na mesto ove velike tragedije odmah su upućene sve hitne službe, a hrvatski policajci trenutno vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok sudara.
Zbog sprovođenja uviđaja saobraćaj se na ovoj deonici puta odvija otežano, a regulišu ga saobraćajni policajci na terenu.
Više informacija o identitetu stradalih osoba i tačnim detaljima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja zadarske policije.
(Kurir.rs/Index)