Slušaj vest

Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15:30 časova dogodila u mestu Murvica kod Zadra, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.

U nesreći su učestvovali automobil i motocikl, a prema nezvaničnim informacijama, obe poginule osobe najverovatnije su se nalazile na motociklu.

Svedočanstva sa terena i fotografije očevidaca pokazuju da je udarac bio izuzetno silovit, zbog čega se motocikl doslovno raspao na više delova.

Uviđaj u toku, saobraćaj se odvija otežano

Na mesto ove velike tragedije odmah su upućene sve hitne službe, a hrvatski policajci trenutno vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok sudara.

Zbog sprovođenja uviđaja saobraćaj se na ovoj deonici puta odvija otežano, a regulišu ga saobraćajni policajci na terenu.

Više informacija o identitetu stradalih osoba i tačnim detaljima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja zadarske policije.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteHrvatskaAGRESIVAN KRPELJ SE ŠIRI JADRANOM, PRENOSI OPASNU BOLEST: Zaraženo i trogodišnje dete! Prvo krene temperatura, pa glavobolje, a posledice mogu trajati GODINAMA
krpelj
Hrvatska"KAO DA JE GRANATA PALA" Zemljotres pogodio Hrvatsku, epicentar nedaleko od Gline, svedoci opisali trenutak kad se sve zatreslo
zemljotres.jpg
HrvatskaDA SU NA SFRJ BACILI NUKLEARNU BOMBU, OVDE BI SVI PREŽIVELI: Ušunjali se u najtajniji objekat JNA, prizori su SABLASNI: Ima veze i sa Sadamom Huseinom (VIDEO)
Sadam Husein Josip Broz Tito
HrvatskaHOROR KOD SISKA! Žena (45) mučila i ubijala pse, a vodila udruženje za zaštitu životinja!
pas-kavez.jpg