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Vozač (71) izazvao je juče ujutru niz saobraćajnih nezgoda u Osijeku, oštetivši dva vozila, saobraćajni znak i kuću. I sam je lakše povređen u haotičnoj vožnji, a ukupna materijalna šteta procenjuje se na oko 4.500 evra, saopštila je osječko-baranjska policija.

Serija nezgoda za deset minuta

Juče oko 10 časova policija je primila tri prijave o saobraćajnim nezgodama u Osijeku koje je izazvao 71-godišnji vozač.

Oko 10:20, vozeći ulicom Josipa Juraja Štrosmajera, prilikom skretanja desno na raskrsnici sa ulicom Ljudevita Posavskog, izgubio je kontrolu nad vozilom i sudario se s automobilom kojim je upravljala 33-godišnja žena. Nakon toga je pobegao.

Nastavio je vožnju ulicom Ljudevita Posavskog, gde je na raskrsnici s Kozjačkom ulicom ponovo izgubio kontrolu, udario u saobraćajni znak, a zatim i u parkirani kamion.

Ni tada nije stao, već je nastavio dalje. U Čvrsničkoj ulici, na raskrsnici s Kalničkom, opet nije prilagodio brzinu, pa je vozilom udario u zid i ulazna vrata kuće 62-godišnjeg vlasnika.

Vozač lakše povređen, preti mu visoka kazna

Vozač je u nizu nesreća zadobio lakše povrede i prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek. Uzeti su mu uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisustva alkohola.

Ukupna šteta procenjuje se na oko 4.500 evra, a policija mu je zbog oštećenja vozila oduzela registarske tablice.

Preti mu kazna od najmanje 650 evra, zabrana upravljanja vozilima B kategorije na najmanje šest meseci i tri negativna prekršajna poena.