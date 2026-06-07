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Zadarska policija završila je istragu teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče popodne na ulazu u mesto Murvica kod Zadra. U toj nesreći poginule su dve osobe na motociklu, a policijsko saopštenje otkriva da se radi o 31-godišnjem vozaču i 27-godišnja putnica, oboje  hrvatski državljani.

Počeo je da pretiče, nije nosio kacigu

Prema zvaničnim rezultatima istrage, nesreća se dogodila u 15:28 na državnom putu DC-08 kada je 31-godišnji muškarac, vozeći motocikl zadarskih registracija u severnom pravcu, počeo da pretiče kolonu vozila ispred sebe. Utvrđeno je da vozač nije nosio zaštitnu kacigu, dok je 27-godišnja putnica nosila kacigu.

Mladić je preticao kolonu i nije prilagodio brzinu uslovima, stanju na putu, vidljivosti i gustini saobraćaja. U tom trenutku, 50-godišnji vozač putničkog automobila zadarske registracije, koji se kretao u istom smeru, počeo je da skreće levo. Da bi izbegao direktan sudar sa automobilom, vozač motocikla je počeo naglo da koči, usled čega je motocikl pao na kolovoz.

Motocikl se raspao u komade, put je bio zatvoren satima

Nakon pada, motocikl je snažno udario u automobil, a nesrećni vozač i putnik su odvojeni od svojih sedišta. Od siline udaraca i zadobijenih povreda, 31-godišnjak i 27-godišnjakinja su preminuli na licu mesta.

Koliko je udar bio razoran pokazuju i svedočenja sa terena, prema kojima se motocikl bukvalno raspao na nekoliko delova.
Na telima preminulih biće obavljene obdukcije kako bi se utvrdili svi detalji, a o nesreći je odmah obavešteno nadležno

Županijsko tužilaštvo u Zadru. Zbog istrage, ova deonica Jadranske magistrale u Murvici bila je potpuno zatvorena za sav saobraćaj od 15:45 do 19:23, a vozila su preusmerena na obilazne pravce.

Tri smrtna slučaja motociklista u Zadarskoj županiji za samo nekoliko sati

Ova tragedija kod Murvice bila je druga teška smrtonosna nesreća u Zadarskoj županiji istog dana, što ovaj vikend čini jednim od najmračnijih u poslednje vreme. Jedva tri sata ranije, oko 12:40 časova, još jedan motociklista je poginuo na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta.

U toj prvoj nesreći život je izgubio 52-godišnji austrijski državljanin. Policijska istraga je pokazala da je Austrijanac, vozeći motocikl sa austrijskim registracionim tablicama koji se kretao ka severu, prebrzo ušao u krivinu. Izgubio je kontrolu nad volanom, sleteo sa puta i velikom brzinom udario u kameni jarug na istočnoj strani puta, poginuvši na licu mesta.

(Kurir.rs/Indeks)

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