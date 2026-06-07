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Četiri osobe su poginule u sudaru dva vozila rano danas popodne na virovitičkoj obilaznici u Hrvatskoj, saopštila je u nedelju Policijska uprava Virovitičko-podravska, dodajući da je državni put DC 538 zatvoren za sav saobraćaj zbog teške nesreće.

Teška nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila dogodila se oko 12:25 časova na državnom putu DC 538, na severnoj virovitičkoj obilaznici.

Četiri osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći, a jedna osoba je povređena i prevezena je u Opštu bolnicu Virovitica.

Državni put DC 538 je zatvoren za sav saobraćaj.

Na mestu teške nesreće se sprovodi istraga, kojom rukovodi zamenik županijskog državnog tužioca iz Bjelovara, navodi se u saopštenju.