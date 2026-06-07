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Na severnoj obilaznici Virovitice danas, 7. juna, oko 12:25 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule četiri osobe, saopštila je Policijska uprava Virovitičko-podravska. Jedna osoba je povređena i prevezena u Opštu bolnicu Virovitica.

Na mesto nesreće pozvan je i helikopter, ali nažalost, zbog težine povreda, osoba nije preživela.

Saobraćajna nesreća Virovitica, poginulo četiri osobe Foto: Printscreen

Na licu mesta su službe hitne pomoći, vatrogasci Policijske uprave Virovitica i Policijske uprave Suhopolje i policajci koji obavljaju uviđaj koji vodi zamenik županijskog državnog tužioca iz Bjelovara.

Obilaznica je zatvorena za sav saobraćaj.

(Kurir.rs/ICV)

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