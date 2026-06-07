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Zagrebačka policija uhapsila je juče popodne na Peščenici 30-godišnjeg muškarca nakon što su građani dojavili da u parku sedi sa eksplozivnom napravom.

Naknadnom proverom utvrđeno je da je reč o beguncu za kojim je već raspisano čak pet poternica i koji je odranije dobro poznat policiji po brojnim krivičnim delima i prekršajima.

Iako policija u zvaničnom saopštenju nije precizirala tip naprave, hrvatski mediji nezvanično saznaju da je muškarac kod sebe imao ručnu bombu.

Građani primetili bombu, policija ga zatekla sa oštrim predmetima

Dojavu o muškarcu koji sedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici sa sumnjivom napravom policija je primila oko 17:15 časova.

Patrole su odmah izašle na teren i zatekle muškarca koji je u potpunosti odgovarao opisu.

Pored eksplozivne naprave, koja je odmah osigurana i bezbedno oduzeta, policajci su kod njega pronašli i dva oštra predmeta. Tokom hapšenja utvrđeno je i da je 30-godišnjak bio u stanju teške alkoholisanosti.

(Kurir.rs/Index)

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