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Zbog prevrtanja cisterne, na 35. kilometru autoputa A4 Goričan – Zagreb, između raskrsnica Varaždin i Varaždinske Toplice, saobraćaj je bio prekinut u oba smera, a prema trenutnim informacijama, radi se o cisterni koja je prevozila gas.

Povređenih nije bilo, niti postoji opasnost od požara. Kako je za Hinu rekla Petra Bosilj, službenica za odnose s javnošću policijske uprave Varaždin, policija je oko 5:15 časova primila dojavu od Županijskog centra 112 da se cisterna prevrnula na autoputu A4 između raskrsnica Varaždin i Varaždinske Toplice.

- Oko 5:30 časova autoput je bio zatvoren u oba smera, a povremeno propuštaju samo jednu traku prema Zagrebu, a vatrogasci trenutno čiste mesto događaja. Niko nije povređen, čini se da je u pitanju gas, ali nema opasnosti - rekla je Bosilj.

Prema trenutnim informacijama, na licu mesta su vatrogasci vatrogasnih jedinica Kneginec i Varaždinske Toplice.