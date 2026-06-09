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Muškarac star 21 godinu proveo je 119 dana u istražnom zatvoru u Zagrebu pod teškom, ali potpuno lažnom optužbom da je silovao 14-godišnju sestru svoje supruge.

Zbog ovog neosnovanog hapšenja, mladić je preživeo pravi pakao, propustio rođenje svog prvog deteta i ostao bez posla.

Nakon što je dokazano da je prijava lažna, sud je doneo nepravosnažnu presudu prema kojoj država Hrvatska mora da mu isplati odštetu od oko 45.000 evra, kao i oko 11.000 evra za troškove sudskog postupka.

Kako je došlo do hapšenja i lažne optužbe?

Drama je počela sredinom novembra prošle godine u jednom mestu u okolini Zagreba, kada je mladić priveden pod sumnjom da je uz primenu sile izvršio obljubu nad detetom mlađim od 15 godina.

U februaru je istraga protiv njega čak proširena i na krivično delo bludnih radnji. Međutim, preokret se dogodio u maju, kada je sprovedeno kombinovano psihološko-psihijatrijsko veštačenje nad maloletnicom.

Nalaz veštaka je pokazao da je njen iskaz u potpunosti neverodostojan i neautentičan, nakon čega je tužilaštvo odmah obustavilo istragu i pustilo nevinog mladića na slobodu.

Propustio rođenje deteta, pa se odselio u Nemačku

Posledice ovog lažnog pritvaranja ostavile su duboke tragove na život mladog čoveka.

U tužbi protiv države naveo je da je u zatvoru pao u tešku depresiju zbog koje je morao da pije jake lekove, a poslodavac mu je uručio otkaz.

Najteži udarac za njega bila je činjenica da zbog boravka iza rešetaka početkom decembra nije mogao da prisustvuje rođenju svog prvog deteta.

Zbog stida, osude okoline i traume, čitava porodica je bila prinuđena da se odseli iz svog malog mesta i započne novi život u Nemačkoj.

Sud presekao: Država je dužna da plati odštetu

Sudija je ove sedmice presudio u korist oštećenog mladića, naglasivši u obrazloženju da osnova za određivanje istražnog zatvora uopšte nije postojala, te da mu je sloboda oduzeta neosnovano i protivpravno.

Sud je zaključio da mu je time naneta ogromna imovinska i neimovinska šteta, zbog čega ima pravo na potpunu rehabilitaciju i naknadu.