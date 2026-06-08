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U subotu, 6. juna oko 16:35 časova na Trešnjevci u Zagorskoj ulici u Zagrebu, policijski službenici su reagovali na prijavu o padu nepoznate ženske osobe sa zgrade.

Kako saznaje Indeks, ženu je sa vrha zgrade gurnuo njen pijani suprug. Reč je o ukrajinskom paru.

Kako je policija danas saopštila, po dolasku na lice mesta utvrđeno je da je 46-godišnja državljanka Ukrajine, sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, preminula nakon pada sa zgrade na nepoznat način.

U stanu pomenute zgrade u kojem je živela 46-godišnjakinja, pronađen je njen 47-godišnji član porodice, takođe državljanin

Ukrajine, sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, koji je bio vidljivo rastrojen i u pijanom stanju.

Preokret u istrazi

Na licu mesta je obavljen uviđaj u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Zagrebu, a telo preminule je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu.

Iako početne informacije nisu ukazivale na krivično delo, opsežna kriminalistička istraga dovela je do novih otkrića.

Kao rezultat toga, 47-godišnjak je uhapšen u nedelju, 7. juna, zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.