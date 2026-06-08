Slušaj vest

U subotu, 6. juna oko 16:35 časova na Trešnjevci u Zagorskoj ulici u Zagrebu, policijski službenici su reagovali na prijavu o padu nepoznate ženske osobe sa zgrade.

Kako saznaje Indeks, ženu je sa vrha zgrade gurnuo njen pijani suprug. Reč je o ukrajinskom paru.

Kako je policija danas saopštila, po dolasku na lice mesta utvrđeno je da je 46-godišnja državljanka Ukrajine, sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, preminula nakon pada sa zgrade na nepoznat način.

U stanu pomenute zgrade u kojem je živela 46-godišnjakinja, pronađen je njen 47-godišnji član porodice, takođe državljanin

Ukrajine, sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, koji je bio vidljivo rastrojen i u pijanom stanju.

Preokret u istrazi

Na licu mesta je obavljen uviđaj u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Zagrebu, a telo preminule je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu.

Iako početne informacije nisu ukazivale na krivično delo, opsežna kriminalistička istraga dovela je do novih otkrića.

Kao rezultat toga, 47-godišnjak je uhapšen u nedelju, 7. juna, zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.

Krivistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

(Kurir.rs/Indeks)

Ne propustiteHrvatskaDRAMA NA AUTOPUTU ZA ZAGREB! Prevrnula se cisterna puna GASA, saobraćaj obustavljen
profimedia0712376675.jpg
HrvatskaFILMSKO HAPŠENJE U ZAGREBU: Mrtav pijan sedeo na klupi u parku sa ručnom bombom, policija otkrila da ima čak 5 poternica
Hrvatska policija
HrvatskaSTRAVIČNA NESREĆA U VIROVITICI, FOTOGRAFIJE SU JEZIVE! Četvoro poginulo, jedno vozilo završilo na krovu, drugo smrskano do NEPREPOZNATLJIVOSTI (FOTO)
canva-1200-x-800-piks.-–-kopija.png
HrvatskaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA, POGINULO ČETIRI OSOBE! Tragedija kod Virovitice, stravičan sudar dva vozila - saobraćaj u potpunosti obustavljen
Prometna7.6-5.jpg