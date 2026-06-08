UKRAJINAC UBIO SUPRUGU (46)! Horor u ZAGREBU, policija mislila da je nesreća, a onda je usledio JEZIVI PREOKRET
U subotu, 6. juna oko 16:35 časova na Trešnjevci u Zagorskoj ulici u Zagrebu, policijski službenici su reagovali na prijavu o padu nepoznate ženske osobe sa zgrade.
Kako saznaje Indeks, ženu je sa vrha zgrade gurnuo njen pijani suprug. Reč je o ukrajinskom paru.
Kako je policija danas saopštila, po dolasku na lice mesta utvrđeno je da je 46-godišnja državljanka Ukrajine, sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, preminula nakon pada sa zgrade na nepoznat način.
U stanu pomenute zgrade u kojem je živela 46-godišnjakinja, pronađen je njen 47-godišnji član porodice, takođe državljanin
Ukrajine, sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, koji je bio vidljivo rastrojen i u pijanom stanju.
Preokret u istrazi
Na licu mesta je obavljen uviđaj u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Zagrebu, a telo preminule je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu.
Iako početne informacije nisu ukazivale na krivično delo, opsežna kriminalistička istraga dovela je do novih otkrića.
Kao rezultat toga, 47-godišnjak je uhapšen u nedelju, 7. juna, zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.
Krivistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.
(Kurir.rs/Indeks)