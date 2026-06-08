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Istražiteljima USKOK-a trebalo je šest godina da otključaju mobilni telefon Ružice Njavro, bivše sekretarke u kabinetu tadašnje ministarke poljoprivrede Hrvatske Marije Vučković, koja je privedena u maju 2020. godine u velikoj akciji, kada su, između ostalih, privedene i Josipa Rimac i Ana Mandac, bivša pomoćnica ministra Darka Horvata.

Sadržaj tog mobilnog telefona sada bi mogao da posluži kao novi dokaz na suđenju bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, bivšem potpredsedniku vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću, u skandalu oko sumnjive državne pomoći i zapošljavanja.

Njavro je jedna od osumnjičenih u slučaju protiv Josipe Rimac, a istražitelji su joj tokom tog pritvora oduzeli mobilni telefon. Ona je predložena kao svedok u postupku protiv bivših ministara, a USKOK sada smatra da bi sadržaj njenog mobilnog telefona mogao da otkrije važne informacije o komunikaciji između nje, Tolušića i Mandaca, koji je priznao zločine pre početka postupka i postigao nagodbu sa USKOK-om.

Josipa Rimac Foto: Youtube

Na ranije oduzetom mobilnom telefonu Ane Mandac pronađene su poruke koje ukazuju na komunikaciju sa Njavrom u vreme kada se donosila odluka o dodeli spornih grantova. U njima se pominju i kompanije Cestogradnja i Megamont, za koje tužilaštvo tvrdi da su dobile grantove uprkos tome što nisu ispunjavale uslove tendera, a za koje je, prema optužnici, Tolušić takođe urgirao.

Zatražen nalog

USKOK je stoga na današnjem ročištu, na Županijskom sudu u Zagrebu, zatražio od suda da izda nalog za pretres tog mobilnog telefona i da se njegov sadržaj uključi u dokaz protiv okrivljenog.

- Ovaj predlog je iznenađujući za odbranu. Reč je o predmetu koji je oduzet 2020. godine, a sada smo u 2026. godini. Ne znamo šta se u međuvremenu dogodilo sa mobilnim telefonom, kako je otključan, na osnovu kog naloga, i po našem mišljenju, ovaj dokaz je očigledno kontaminiran - izjavila je braniteljka Horvata, Višnja Drenski Lasan, dok su se njenim navodima pridružili i branioci ostalih okrivljenih.

Pored ovog zahteva, na današnjem ročištu svedočio je i zaposleni u Centru za razvoj i investicije koji je bio zadužen za edukaciju o subvencijama i pomagao nekim zanatlijama koji su se prijavljivali da napišu tender i prikupe dokumentaciju.