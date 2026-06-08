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Učenik jedne hrvatske osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tokom jela u ponedeljak, saznaje RTL.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak star devet godina istovremeno je stavio dve krafne u usta, što je dovelo do gušenja.

Na teren je odmah izašla ekipa hitne medicinske pomoći, ali nažalost nisu uspeli da ga spasu.