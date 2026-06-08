Šef hitne službe je, prema izvorima bliskim slučaju, rekao da u svojoj dugogodišnjoj karijeri nikada nije video sličan slučaj.
STRAŠNO
DEČAK STAVIO DVE KROFNE U USTA I UGUŠIO SE! Neviđena tragedija u Hrvatskoj!
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Učenik jedne hrvatske osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tokom jela u ponedeljak, saznaje RTL.
Prema nezvaničnim informacijama, dečak star devet godina istovremeno je stavio dve krafne u usta, što je dovelo do gušenja.
Na teren je odmah izašla ekipa hitne medicinske pomoći, ali nažalost nisu uspeli da ga spasu.
Šef hitne službe je, prema izvorima bliskim slučaju, rekao da u svojoj dugogodišnjoj karijeri nikada nije video sličan slučaj.
(Kurir.rs/Jutarnji)
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