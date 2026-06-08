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U školi kod Velike Gorice danas se dogodila tragedija u kojoj se ugušilo devetogodišnje dete.

Direktor Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik rekao je za Jutarnji list da, uprkos svim naporima, detetu nije bilo moguće pomoći.

"Naša dispečerka primila je poziv iz škole. Tokom razgovora, koji je trajao oko četiri minuta, davala je uputstva kako pomoći detetu i istovremeno je na mesto događaja uputila tim hitne medicinske pomoći sa lekarom. Ekipa je krenula odmah i stigla relativno brzo, za oko deset minuta, nakon čega je započela reanimacija“, kazao je Gajnik.

On je istakao da je ceo postupak trajao gotovo sat vremena, ali da detetu nažalost nije bilo spasa, dodavši da je reč o velikoj tragediji koja je potresla radnike hitne pomoći i izrazio iskreno saučešće porodici, učiteljima i celoj školi.

Gajnik je naveo da je škola prijavila da se dete guši nakon što je nešto pojelo, ali da nema informacije o tome šta je tačno bilo u pitanju.