SULUDO PRETICANJE IH ODVELO PRAVO U SMRT! Isplivao snimak neposredno pre stravične nesreće kod Zadra, jedan detalj na vozaču bio je KOBAN! (VIDEO)
Zadarski list je objavio snimak za koji tvrdi da je snimljen neposredno pre teške saobraćajne nesreće na ulazu u mesto Murvica kod Zadra. U nesreći su poginuli 31-godišnji vozač motocikla i 27-godišnji putnik.
Na snimku se vidi kako motociklista prelazi u suprotnu traku i pretiče vozila velikom brzinom.
Koliko je udar bio razoran pokazuju i svedočenja sa terena, prema kojima se motocikl raspao na nekoliko delova.
Počeo da pretiče, nije nosio kacigu
Prema rezultatima istrage, sumnja se da se nesreća dogodila kada je 31-godišnji vozač motocikla, koji nije nosio kacigu, počeo da pretiče kolonu koja se kreće ka severu. U tom trenutku nije prilagodio brzinu uslovima na putu, vidljivosti niti gustini saobraćaja.
Da bi izbegao sudar sa automobilom ispred sebe koji je u tom trenutku skretao levo, motociklista je naglo zakočio, nakon čega je izgubio kontrolu, zbog čega su on i 27-godišnji putnik, koji je nosio kacigu, pali na put i udarili u automobil.
Nakon sudara, vozač i putnik su odvojeni od motocikla. Oboje su preminuli na mestu nesreće od zadobijenih povreda. Tela su prevezena na obdukciju, a o incidentu je obavešteno nadležno županijsko državno tužilaštvo u Zadru.
Put je bio zatvoren skoro četiri sata.
Tokom istrage, deonica DC-08 u Murvici bila je zatvorena za sav saobraćaj od 15:45 do 19:23 časova, a saobraćaj je preusmeren obilaznim putevima.
(Kurir.rs/Zadarski list)