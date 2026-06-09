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Zadarski list je objavio snimak za koji tvrdi da je snimljen neposredno pre teške saobraćajne nesreće na ulazu u mesto Murvica kod Zadra. U nesreći su poginuli 31-godišnji vozač motocikla i 27-godišnji putnik.

Na snimku se vidi kako motociklista prelazi u suprotnu traku i pretiče vozila velikom brzinom.

Koliko je udar bio razoran pokazuju i svedočenja sa terena, prema kojima se motocikl raspao na nekoliko delova.

Počeo da pretiče, nije nosio kacigu

Prema rezultatima istrage, sumnja se da se nesreća dogodila kada je 31-godišnji vozač motocikla, koji nije nosio kacigu, počeo da pretiče kolonu koja se kreće ka severu. U tom trenutku nije prilagodio brzinu uslovima na putu, vidljivosti niti gustini saobraćaja.

Da bi izbegao sudar sa automobilom ispred sebe koji je u tom trenutku skretao levo, motociklista je naglo zakočio, nakon čega je izgubio kontrolu, zbog čega su on i 27-godišnji putnik, koji je nosio kacigu, pali na put i udarili u automobil.

Nakon sudara, vozač i putnik su odvojeni od motocikla. Oboje su preminuli na mestu nesreće od zadobijenih povreda. Tela su prevezena na obdukciju, a o incidentu je obavešteno nadležno županijsko državno tužilaštvo u Zadru.

Put je bio zatvoren skoro četiri sata.