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Trinaestogodišnji Stjepan Mijačević nestao je sinoć na Jarunu u Zagrebu.

Na zvaničnoj veb stranici za nestale osobe navodi se da se dečak udaljio iz ulice Hrvoja Macanovića, a u trenutku nestanka nosio je smeđu majicu kratkih rukava, bele šorceve, bele čarape i crne patike, kao i crni ranac.

Trinaestogodišnjak je visok 175 centimetara, srednje građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o ovoj osobi, obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete 192. Informacije možete dostaviti i putem imejla: nestali@nestali.hr.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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