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Jutros se u Istri dogodila avionska nesreća na sportskom aerodromu Vrsar, gde se žirokopter sa dva muškarca srušio prilikom poletanja.

Srećom, za razliku od prošlonedeljne tragedije, nesreća u Vrsaru završena je bez težih posledica.

Obojica muškaraca su zadobila lakše povrede i zbrinuti su na licu mesta. Kako nam je rekla Tatjana Čemerikić iz Nastavnog instituta za hitnu medicinu, prijava o padu žirokoptera primljena je jutros u 8:36 časova.

- Sve je prošlo u redu. Dobili smo prijavu o padu žirokoptera u Vrsaru, na sportskom aerodromu. Odmah smo aktivirali medicinsku službu, dve ekipe iz Poreča i helikoptersku službu. Povređeni muškarci su bili van letelice - rekla je Čemerikić.

Prema informacijama koje su povređeni dali službama hitne pomoći, pad se dogodio prilikom poletanja, sa visine od oko dva metra.

Poznat stepen povreda

- Rekli su samo da su poleteli i pali sa visine od oko dva metra. Nisu tačno opisali šta se dogodilo, najvažnije nam je bilo da ih zbrinemo i utvrdimo njihovo stanje - dodala je. Srećom, nije bilo težih povreda.

- Jedna osoba je imala površinske povrede podlaktice i potkolenice, a druga otvorenu ranu glave i potiljka, koju su naši lekari sanirali na licu mesta. Stavljeno je pet šavova. Oboje su bili u dobrom opštem stanju, potpuno orijentisani i bez znakova povreda opasnih po život - rekla je Čemerikić. Dodala je da se, na osnovu imena i prezimena, najverovatnije radi o stranim državljanima, moguće Slovencima.

Povređeni nisu životno ugroženi, a s obzirom na to da su im povrede lakše, zbrinuti su na licu mesta. Službe hitne pomoći, kaže Čemerikić, ostale su na licu mesta koliko je bilo potrebno, a cela intervencija, s obzirom na okolnosti, dobro je završena.

- Radi se o lakšim povredama. Srećom, nije bilo težih posledica, dobro se završil - rekla je.

Policijski službenici su još uvek na mestu nesreće, a područje pada letelice je ograđeno. Okolnosti nesreće biće poznate nakon istrage.

Dve nesreće za pet dana

Pad žirokoptera u Vrsaru dogodio se samo pet dana nakon tragičnog pada malog aviona u blizini sportskog aerodroma Medulin. U toj nesreći, koja se dogodila prošlog četvrtka oko 11:20 časova, poginule su četiri osobe.

Letelica je imala nemačke registracijske tablice i letela je iz Lienca u Austriji za Medulin. Prema dostupnim informacijama, radilo se o malom avionu sa četiri strana državljanina u njemu.

Sve službe hitne pomoći, uključujući policiju, vatrogasce, ekipe hitne medicinske pomoći i helikopterske službe spasavanja, bile su na licu mesta, ali nažalost nije bilo pomoći povređenima.

Mesto nesreće kod Medulina je ograđeno, a istragu je preuzela Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju. Uzrok pada aviona trebalo bi da utvrdi istraga.