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Policija je jutros sprečila potencijalnu tragediju na autoputu A7 nakon što je primila više prijava građana o kamionu koji se kreće u suprotnom smeru na obilaznici Rijeke.

Video koji se pojavio na društvenim mrežama nakon incidenta prikazuje šleper koji vozi u suprotnom smeru i približava se automobilu sa kamerom postavljenom na vetrobranskom staklu u levoj traci autoputa.

Da stvar bude gora, šleper se pojavljuje u krivini, a vozač ga primećuje u poslednjem trenutku, prebacuje se u desnu traku i trubi kako bi ga upozorio da vozi u suprotnom smeru.

Vozač kamiona, rumunski državljanin, nastavio je vožnju u suprotnom smeru na autoputu dok ga nije zaustavila policija. U početku je ignorisao njihova naređenja i nastavio vožnju, a kada su uspeli da ga zaustave, pružio je otpor hapšenju.

Zaustavljen kod Rujevice

Prema saopštenju Policijske uprave Primorsko-goranske, oko 6.47 časova građani su prijavili da kamion saobraća u suprotnom smeru na deonici od Jadranskih vrata do raskrsnice Škurinje.

Zahvaljujući koordinaciji saobraćajne policije i Operativno-komunikacionog centra, policajci su zaustavili vozilo nekoliko minuta nakon prijave, u blizini raskrsnice Rujevica.

Kurir.rs/Indeks

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