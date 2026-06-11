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Evo šta je u pitanju

Evo šta je u pitanju

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Na društvenim mrežama se deli video snimak migranata koji izlaze iz belog kombija u zagrebačkom naselju Blato.

Autor snimka tvrdi da je snimak snimljen u sredu, 10. juna, u 8:45 časova, a u komentarima je napisao da ovo nije prvi put da je video ovako nešto.

Na snimku se vidi dvadesetak migranata u blizini železničke pruge u Novom Zagrebu, uglavnom muškaraca, mada se mogu videti i žene i deca.

Takođe se vidi da su mnogi od njih počeli da se presvlače odmah pored šljunkovog puta.

Snimak se završava odlaskom belog kombija, iz kojeg su migranti prethodno izašli. Tog jutra uhapšeno je nekoliko stranih državljana na području Blata.

- Policijski službenici Policijske uprave Zagreba koji rade na suzbijanju ilegalnih migracija i krijumčarenja migranata uhvatili su nekoliko stranih državljana za koje je utvrđeno da su u sredu ujutru na šljunkovom putu kod Brezovičke bb ilegalno prešli državnu granicu.

U toku je kriminalistička istraga i potraga za krijumčarima, odnosno licima osumnjičenim da su počinili krivično delo nedozvoljenog ulaska, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz člana 326. Krivičnog zakonika.

Strani državljani su dovedeni u službene prostorije policijske stanice radi utvrđivanja okolnosti zakonitosti njihovog boravka na teritoriji Republike Hrvatske, saopštila je policija.