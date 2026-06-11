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- Probudili smo se uz prizore koje nijedan vinogradar ne želi da vidi. Grad je za samo nekoliko minuta uništio veliki deo onoga što smo mesecima stvarali - saopštila je Vinarija Štampar nakon nevremena koje je protutnjalo delovima Hrvatske.

1/8 Vidi galeriju Nevreme u Hrvatskoj - Vinarija Štampar Foto: Facebook/Vinarija Štampar

- Dok danas prolazimo kroz redove vinove loze, teško je opisati osećaj tuge, nemoći i razočaranja. Jer vinograd nije samo posao. To su rana jutra, dugi dani, briga o svakom čokotu, iščekivanje svake nove berbe i velika ljubav koju ulažemo tokom cele godine. U njemu je deo nas.

- Zato danas ne boli samo šteta koju vidimo, već i sav trud, nada i želje koji su nestali u jednoj olujnoj noći. Znamo da je poljoprivreda takva i da priroda uvek ima poslednju reč, ali postoje trenuci kada je to zaista teško prihvatiti.

- Uprkos svemu, nećemo odustati. Tuga će proći, a ljubav prema vinogradu ostaće ista. Ponovo ćemo podići glavu, zasukati rukave i dati sve od sebe da iz ovoga izađemo još jači - poručili su iz vinarije.

Najveću štetu pretrpeli su vinogradi na popularnom izletištu Mađerkin breg u mestu Štrigova.

Načelnik opštine Štrigova, Stanislav Rebernik, izjavio je da u tom kraju, na granici sa Slovenijom, ne pamte ovako snažan grad koji je za kratko vreme izazvao katastrofalnu štetu.

Pojedini vinogradari ove godine ostaće bez celokupne berbe grožđa.

Nevreme je zahvatilo i druge delove zemlje. Portal SBOnline piše da je oko dva sata posle ponoći pogodilo područje Nova Gradiška i izazvalo značajnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu.

Jak vetar lomio je grane, obarao drveće i oštetio brojne objekte. U krugu Opšte bolnice u Novoj Gradiški snažan nalet vetra odneo je krov sa objekta mrtvačnice. Nadležne službe tokom noći i jutra uklanjale su oborena stabla.

Posla su imale i gradske službe u Zagrebu. Nevreme je glavni grad pogodilo oko ponoći.

- Od 19 časova do sedam ujutru imali smo ukupno sedam intervencija. Među njima su bile jedna dojava o požaru, jedan uviđaj, jedan požar trave, jedan požar krova, jedno otvaranje vrata, jedno zatvaranje vode i još jedna dojava o požaru - saopštili su nadležni.

I danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, uz postepeno smanjenje oblačnosti sa zapada i osetno svežije temperature, naročito u unutrašnjosti zemlje.

Mestimično se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, posebno u Dalmaciji, gde mogu biti i izraženiji, dok je na jugu moguće i novo nevreme. Prema večeri pljuskovi su mogući i na severu zemlje.

Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, a na istoku severozapadni. Na Jadranu će duvati umerena do jaka bura, podno Velebita sa olujnim udarima, dok će na jugu biti umereno do jako jugo.