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Šta gosti treba da urade poslednjeg dana boravka u apartmanu na Jadranu? Ako je suditi prema željama nekih vlasnika apartmana, najpametnije bi bilo da ustanu u cik zore i počnu da čiste kako bi apartman do 10 časova, kada je najčešće vreme odjave, bio gotovo savršeno čist za buduće goste. Vlasnik bi tada eventualno trebalo da promeni posteljinu, malo usisa i za pola sata sve bi bilo spremno.

To je najverovatnije očekivao i jedan vlasnik smeštaja iz Hrvatske, koji je nedavno na Fejsbuku objavio fotografije apartmana nakon odlaska gostiju. Iako apartman nije bio previše prljav, vlasnik je u objavi izrazio gađenje zbog prizora koji ga je dočekao.

- Evo primera kako mladi gosti koji rezervišu smeštaj preko Booking.com-a ostavljaju apartman. Nije pravilo, ali ni izuzetak. Razlog je jednostavan. Gosta ne možeš oceniti, ostaviti mu recenziju, kritiku niti loš komentar. Booking je platforma namenjena samo gostima i za njih su gosti zlata vredni. Za razliku od Bookinga, Airbnb ne pravi razliku između domaćina i gosta. Jedan drugoga ocenjuju. Samim tim su malo blaži na kritikama i lakše se daje bolja ocena - napisao je on.

Na fotografijama se vidi dnevna soba u kojoj nije pospremljena sofa i kuhinja puna prljavog posuđa - ali kako su korisnici pomenute mreže pisali, gosti nisu uradili ništa zbog čega je trebalo objaviti te fotografije. Jednostavno su malo zaprljali, ništa nisu slomili ili uništili.

"Najbolje da se u 5 ujutru dignu"

"Poštovani, stvarno ste preterali. I sama se bavim istim poslom i ne vidim ovde veliki problem. Nešto malo posuđa koje i ovako i onako treba detaljno oprati, bez obzira na to da li ga je gost oprao ili nije. Posteljina? Ne znam šta su po vama trebali da urade. Pa vi ćete je ili već neko drugi ionako staviti na pranje. Nemojte se ljutiti, ali ovo stvarno nije bilo za objavu"

"Najbolje da se u pet ujutru dignu pa da vam sve uglancaju, operu i još ostave koji evro više… Čovek bi nakon vaše objave očekivao krš i lom, a ne neoprano suđe i posteljinu koja nije složena. Stvarno strašno! Kako su tako mogli da ostave? Ajde, molim vas, uozbiljite se ili nemojte iznajmljivati."

"Šta hoćete, jesu platili apartman! Šta bi trebali, oprati suđe pre nego što idu? Vi ste ljudi postali nenormalni! Da plaćam tolike cifre za prespavati i još da detaljno čistim za sobom…Kad odeš u restoran, opereš li, očistiš li ispod stola, promeniš li stolnjak ili to neko radi za tebe?"

"Samo se sramotite"

"Bolje da niste objavili, obrišite objavu, samo se sramotite. Ja isto iznajmljujem i prigovaram sama sebi za neke stvari kakve se ostave. Opet moja ruka mora da pregleda svaku čašu, tanjir i lonac te opere posteljinu. Tako da sam zadovoljnija kad mi ništa ne pospreme. Važno je da nema štete, a sve drugo se opere."

"Ne bih ti došla u taj apartman ni da mi platiš 1.000 evra po noći. Inače sam gost koji će počistiti za sobom sve, i suđe oprati, i posteljinu skinuti, i smeće baciti, ali ova objava je odvratna. Kao da su ti ostavili crknutu kravu nasred apartmana…"

"Stvar kulture je ostaviti iza sebe oprano suđe"

Pored onih koji su ga molili da objavu obriše jer je, kako kažu, preterao, bilo je i onih koji su stali na njegovu stranu.

- Objava vam je odlična, a ovi koji komentarišu drugačije očigledno su ljudi bez dostojanstva i lične kulture. Pa evo, ja ću jasnije i manje uljudno od vas objasniti primatima ljudske vrste: platili ste boravak u apartmanu i niste dužni da čistite, ali je stvar kulture ostaviti iza sebe, u najmanju ruku oprano suđe, smeće u kesu, krevete zategnute ili još bolje skinutu posteljinu i odloženu, peškire složene, a ne da se skupljaju po kupatilu, balkonu i ostalim podnim površinama - napisala je jedna korisnica.

- Ono što gospodin želi da kaže objasniću vam na svom primeru: gospođa mi ostavi negativnu recenziju kako higijena nije na njenom nivou jer je u kuvalu bilo kamenca (istina, moja greška), a ista ta siđe u prostor bazena i saune u papučama u kojima je valjda dan pre kopala po bašti jer smo blatnjave tragove iza nje prali kroz dve vode. Toliko o tome. Ako ste platili, imate pravo da kritikujete nas samo ako ste vi kao gost izvanredni - dodala je.

Na kraju, javila se još jedna korisnica mreže, pa zaključila:

"Nije strašno, ali ja ne bih mogla ni ovako da ostavim. Godinama iznajmljujem apartmane zbog posla i studija i pri izlasku ih ostavim doslovno kao da niko nije bio tu. Jedino ne ribam pod i kupatilo, ali i oni izgledaju čisto kad izađem. Ja sam takva i nekad mi bude žao što jesam, jer na kraju dana ti niko neće reći hvala, a ti plaćaš uslugu čišćenja."