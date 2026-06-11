VOZAČ BEŽAO POLICIJI, PA IZAZVAO TRAGEDIJU NA AUTOPUTU! Vozilo sletelo sa kolovoza, jedna osoba poginula, 8 povređeno! Hitno poslat HELIKOPTER, u toku je POTERA
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u četvrtak posle podne na području opštine Udbina, kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sleteo sa lokalnog puta koji povezuje Podudbinu i čvor Udbina na auto-putu A1. U nesreći je jedna osoba poginula, dok je osam osoba povređeno.
Prema informacijama koje je potvrdila Policijska uprava ličko-senjska, u vozilu su se nalazili strani državljani koji su prethodno nezakonito prešli državnu granicu. Policija je dobila dojavu o njihovom kretanju i krenula za vozilom, ali ga je u jednom trenutku izgubila iz vida.
- Posle otprilike deset minuta primljena je dojava o saobraćajnoj nesreći na području Udbine. Dolaskom na mesto događaja utvrđeno je da je reč o istom vozilu koje je prethodno bilo predmet policijskog postupanja - naveli su iz policije.
U sletanju vozila jedna osoba je poginula na licu mesta. Vozač je nakon nesreće pokušao da pobegne, ali su ga policijski službenici ubrzo pronašli i uhapsili. Prema dostupnim informacijama, još jedna osoba koja se nalazila u vozilu i dalje je u bekstvu i za njom se traga.
Na mesto događaja upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe. Policija je obavila uviđaj, dok je kriminalistička istraga u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i događaja koji su joj prethodili.
(Kurir.rs/Večernji list/Foto: Ilustracija)