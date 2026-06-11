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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u četvrtak posle podne na području opštine Udbina, kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sleteo sa lokalnog puta koji povezuje Podudbinu i čvor Udbina na auto-putu A1. U nesreći je jedna osoba poginula, dok je osam osoba povređeno.

Prema informacijama koje je potvrdila Policijska uprava ličko-senjska, u vozilu su se nalazili strani državljani koji su prethodno nezakonito prešli državnu granicu. Policija je dobila dojavu o njihovom kretanju i krenula za vozilom, ali ga je u jednom trenutku izgubila iz vida.

- Posle otprilike deset minuta primljena je dojava o saobraćajnoj nesreći na području Udbine. Dolaskom na mesto događaja utvrđeno je da je reč o istom vozilu koje je prethodno bilo predmet policijskog postupanja - naveli su iz policije.

U sletanju vozila jedna osoba je poginula na licu mesta. Vozač je nakon nesreće pokušao da pobegne, ali su ga policijski službenici ubrzo pronašli i uhapsili. Prema dostupnim informacijama, još jedna osoba koja se nalazila u vozilu i dalje je u bekstvu i za njom se traga.