Težina povreda još nije poznata, a istraga eksplozije na Starom samoborskom putu je u toku. Zaposleni su sedeli pored i bili su u šoku, a delovi objekta razleteli su se po obližnjim parkiranim automobilima i železničkoj stanici, priča žena očevidac.

- Išla sam po hleb u obližnju pekaru i samo se odjednom čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, u drugom trenutku smo videli krov te kućice na železničkoj stanici, kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a dečko iz obližnjeg objekta je rekao da su dvojica bila unutra. Videla sam ih onda da sede pored, bili su vidno u šoku. Oni su zaposleni, rekli su mi da su osetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletelo. Delovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini. Jedan dečko je imao vidne opekotine, ali mislim da nije ništa jako strašno - kaže ona.