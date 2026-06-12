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Zagrebačka policija traga za počiniocem koji je pucao iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice. Do pucnjave je došlo juče oko 20:30 sati, a dolaskom na mesto dojave policija nije zatekla nikoga.

- Nedugo potom, na osnovu prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom, nepoznati počinilac je iz putničkog automobila nakon verbalnog sukoba ispalio više hitaca u pravcu njih dvojice, od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi van vozila, kao i u pravcu samog vozila. Tokom događaja nije bilo povređenih osoba - saopštili su.

(Kurir.rs/Večernji list)

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